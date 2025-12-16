DOLAR
Arnavutköy'de Jandarma Operasyonu: Trafiği Tehlikeye Atan 4 Yarışçı Yakalandı

Arnavutköy'de otoyolda yarışan 4 sürücüyü sosyal medya paylaşımlarından tespit eden Otoyol Jandarma ekipleri, TCK 179/2 ve idari para cezası uyguladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:14
Otoyolda tehlikeli yarışa sosyal medya izinden müdahale

İstanbul Arnavutköy ilçesinde, trafiğe açık alanda yaptıkları yarış anlarını sosyal medyada paylaşan 4 sürücü, Otoyol Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu tespit edildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Otoyol Jandarması ekipleri, sosyal medyada yer alan görüntüleri inceleyerek, lüks araçlarla otoyolda yarışan sürücülerin hem kendi hayatlarını hem de diğer yol kullanıcılarının can güvenliğini hiçe saydığını belirledi.

Yapılan araştırmalar sonucu kimlikleri tespit edilen sürücüler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 179/2. maddesi uyarınca "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayrıca, olayla bağlantılı olarak 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince ilgili sürücülere idari para cezası uygulandı. Jandarma ekipleri, benzer olayların önlenmesine yönelik denetim ve takip çalışmalarını sürdürüyor.

