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Arnavutköy'de Karaburun Meydanı Açılışı ve Millet Bahçesi Temeli Atıldı

Arnavutköy'de Karaburun Meydanı açıldı, Millet Bahçesi'nin 3. etabı için temel atma töreni düzenlendi.

Yayın Tarihi: 13.06.2025 20:23
Güncelleme Tarihi: 13.06.2025 20:23
Arnavutköy'de Karaburun Meydanı Açılışı ve Millet Bahçesi Temeli Atıldı

Arnavutköy'de Tarihi Bir Gün

Arnavutköy, Karaburun Meydanı Açılışı ve Millet Bahçesi 3. Etap Temel Atma Töreni ile önemli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Karaburun Sahili'nde gerçekleştirilen törende konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, bu tarihi anın, sevdalı insanlar ile birlikte gerçekleştirildiğini belirtti.

Büyüyen Sosyal Yaşam

Candaroğlu, hizmet zincirlerine yeni halkalar eklediklerini ifade ederek, "Karaburun'un kalbine bir meydan kazandırıyoruz. Ancak bu sıradan bir meydan değil; sosyal yaşamın, kültürel buluşmaların, bayramların, düğünlerin ve festivallerin merkezi olacak. Bu meydan, Karaburun'un kendine yakışan vizyonuna attığımız güçlü bir imzadır" dedi.

Geleceğe Yatırım

Başkan, ayrıca, "Bugün sadece bir açılış yapmıyoruz, aynı zamanda Karaburun'un geleceğini inşa ediyoruz. Millet Bahçemizin üçüncü etabının temelini atarken, birinci etabın halkın hizmetine sunulduğunu, ikinci etabın ise çok yakın bir zamanda tamamlanacağını gururla ifade etmek isterim" şeklinde konuştu.

Protokol İle Tören

Açılış konuşmasının ardından, Candaroğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek ile birlikte butona basarak açılışı gerçekleştirdi.

Çevre Dostu Projeler

Çevre dostu peyzaj dokusuyla planlanan Karaburun Meydanı, yürüyüş yolları, etkinlik alanları ve modern donatılarla donatılmış durumda. Millet Bahçesi 3. Etap Projesi'nin sahil şeridinde geniş bir rekreasyon kuşağı oluşturması hedefleniyor.

Arnavutköy'de, "Karaburun Meydan Açılışı ve Millet Bahçesi 3. Etap Temel Atma Töreni"...

Arnavutköy'de, "Karaburun Meydan Açılışı ve Millet Bahçesi 3. Etap Temel Atma Töreni" gerçekleştirildi.

Arnavutköy'de, "Karaburun Meydan Açılışı ve Millet Bahçesi 3. Etap Temel Atma Töreni"...

Arnavutköy'de, "Karaburun Meydan Açılışı ve Millet Bahçesi 3. Etap Temel Atma Töreni" gerçekleştirildi.

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