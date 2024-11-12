Arnavutköy'de Kum Tuzaklarına Takılan Balıkçı Teknesi Kurtarıldı

Arnavutköy'de kum birikintisi nedeniyle karaya oturan bir balıkçı teknesi, diğer teknelerin yardımıyla kurtarıldı. Olay, Karaburun Mahallesi'ndeki limandan dün gece saatlerinde meydana geldi.

Balıkçılar, balığa çıkmak için yola çıkan teknenin, kıyı şeridinde seyrederken biriken kum nedeniyle karaya oturduğunu gördüler. Tekne kaptanı, başlangıçta kurtarma çabalarını kendi başına sürdürse de, dalgaların etkisiyle tekne kıyıya doğru sürüklendi.

Diğer balıkçı tekneleri, durumu fark ederek hemen yardıma koştular. Tekneler, bağladıkları halatlarla karaya oturan tekneyi çekmeye çalıştı. Uzun bir uğraş sonucunda tekne kurtarılmayı başardı; ancak hasar gördüğü için yeniden limana çekilmek zorunda kaldı.

Bu kurtarma anları, cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı, bu sayede olay anı unutulmaz bir şekilde belgelendi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Arnavutköy'de biriken kum nedeniyle karaya oturan balıkçı teknesi, diğer teknelerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Arnavutköy'de biriken kum nedeniyle karaya oturan balıkçı teknesi, diğer teknelerin müdahalesiyle kurtarıldı.