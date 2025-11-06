Arnavutköy'de Tır Virajı Alamayıp Devrildi: 1 Ağır Yaralı

İstanbul Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören mevkiinde bir tır virajı alamayıp devrildi; sürücü ağır yaralandı, otoyola plastik ham maddesi döküldü.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 19:45
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 19:45
Arnavutköy'de Tır Virajı Alamayıp Devrildi: 1 Ağır Yaralı

Arnavutköy'de tır devrildi: 1 ağır yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören mevkiinde kaza

İstanbul Arnavutköy'de, Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören gişeleri mevkiinde öğle saatlerinde meydana gelen kazada bir tır virajı alamayarak devrildi. Olayda sürücü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, otoyola bağlanmak üzere ilerleyen 31 AUR 81 plakalı tır, viraja girdiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza sonrası tır şoförü araç içinde sıkıştı ve ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sürücü bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi; yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada tırda bulunan plastik ham maddesi otoyola döküldü. Kaza nedeniyle otoyolun tek şeridi trafiğe kapatıldı ve tırın yoldan kaldırılması ile dökülen malzemenin temizlenmesine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

