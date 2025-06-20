Arnavutköy'deki Lojistik Deposunda Yangın Kontrol Altına Alındı

Arnavutköy'de Yangın Korkuttu

Arnavutköy'de, Hadımköy Mahallesi Nakkaş Yolu Caddesi'nde bulunan bir lojistik deposunda, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yangın çıktı. Yangın, kısa süre içerisinde büyüyerek, gökyüzünü dumanla kapladı.

İtfaiye ve Acil Ekipler Olay Yerinde

Yangının ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevlerin, içerisinde tekstil malzemeleri bulunan depoya sıçramasıyla birlikte itfaiye ekipleri hemen yangına müdahale ettiler.

Ciddi Maddi Hasar Oluştu

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 5 saat süren yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Ancak, maalesef depo kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ile ilgili araştırmaların devam ettiği bildirildi.

Arnavutköy'de lojistik deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Arnavutköy'de lojistik deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.