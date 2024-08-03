Arnavutköy Plajında Havan Mermisi Bulundu

Havan Mermisi Denizde Bulundu

İstanbul'un Arnavutköy ilçesindeki Yeniköy Mahallesi'nde, bir vatandaş denizde patlamamış bir havan mermisi buldu. Bu durum, hem yerel halk hem de güvenlik güçleri arasında paniğe sebep oldu.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Öğle saatlerinde halk plajında denize giren bir kişi, 107 milimetre çapında bir havan mermisi ile karşılaştı. Mermiyi plaja çıkaran bu kişi, hemen jandarma ekiplerini bilgilendirerek durumu haber verdi.

Merminin Menşei Araştırılıyor

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, havan mermisini güvenli bir şekilde inceledi. Uzun bir süre denizde kalan merminin üzerindeki yazıların aşındığı ve dolayısıyla menşeinin belirlenmesinin zor olduğu belirtildi. Jandarma, plaj çevresinde güvenlik önlemleri alarak, mermiyi kontrollü bir şekilde bölgeden almayı başardı.

Şu an için havan mermisinin ait olduğu ülke ve neden denizde bulunduğu konusunda araştırmalar sürmektedir.