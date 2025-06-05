Arnavutluk Meclisi, Ukrayna ile Güvenlik Anlaşmasını Onayladı

Arnavutluk Meclisi, Arnavutluk ile Ukrayna arasında "Güvenlik Alanında İşbirliği ve Uzun Vadeli Destek Anlaşması"na dair yasa tasarısını başarıyla kabul etti. 140 sandalyeli meclis genel kurul toplantısında ele alınan tasarı, yapılan oylama neticesinde 71 evet oyu ile onaylandı.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani, oturumda yaptığı sunumda, ülkesinin Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları başladığından itibaren uluslararası hukukun ve Ukrayna halkının yanında olduğunu vurgulayarak, "Güvenilir bir NATO üyesi ülke olarak, herkes için barış ve özgürlüğü garanti altına alan uluslararası düzeni savunmada gerekli sorumluluğu üstleniyoruz." dedi.

Bu önemli anlaşma ile Arnavutluk, 1991'den bu yana uluslararası alanda tanınan sınırlarını kapsayarak Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne destek sağlamayı hedefliyor. Ayrıca, Rus saldırganlığına karşı meşru müdafaa hakkına da uzun vadeli bir taahhüt sunuyor.

Anlaşma aynı zamanda, Arnavutluk'un imkanları dâhilinde, ikili ve uluslararası işbirliği çerçevesinde Ukrayna'ya siyasi, askeri, teknik, savunma ve insani destek sağlamayı amaçlıyor.

Arnavutluk-Ukrayna arasındaki bu anlaşma, İsviçre'nin Davos kasabasında 21 Ocak 2025'te imzalanmıştı. Yasanın yürürlüğe girmesi için ise Cumhurbakanı Bajram Begaj'ın onayı ve Resmi Gazete'de yayımlanması gerekmektedir.

Arnavutluk Meclisi, Arnavutluk ile Ukrayna arasında "Güvenlik Alanında İşbirliği ve Uzun Vadeli Destek Anlaşması"na dair yasa tasarısını kabul etti. Söz konusu yasa tasarısı, 140 sandalyeli meclis genel kurul toplantısında görüşüldü. Tasarı, görüşmeler sonucunda 71 evet oyuyla onaylandı.

Arnavutluk Meclisi, Arnavutluk ile Ukrayna arasında "Güvenlik Alanında İşbirliği ve Uzun Vadeli Destek Anlaşması"na dair yasa tasarısını kabul etti. Söz konusu yasa tasarısı, 140 sandalyeli meclis genel kurul toplantısında görüşüldü. Tasarı, görüşmeler sonucunda 71 evet oyuyla onaylandı.