Arnavutluk'ta Akran Şiddetine Karşı Protesto Düzenlendi

Arnavutluk'ta Akran Şiddeti İle İlgili Tepkiler Yükseliyor

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, okullarda artan akran şiddeti olaylarına dikkat çekmek amacıyla büyük bir gösteri düzenlendi. Sivil toplum kuruluşları ve ebeveynlerin öncülüğünde gerçekleştirilen protestoda, "çocukların yaşamı, güvenliği ve eğitimi için" sloganı öne çıktı.

Trajik Olay ve Tepkiler

Protestoya katılanlar, daha önce akranı tarafından bıçaklanan 14 yaşındaki çocuğun trajik ölümüne tepki göstererek, okulların çocukları daha iyi koruması gerektiğini vurguladı. Eylemciler, Eğitim ve Spor Bakanlığının önünde toplanarak, bu konudaki kaygılarını dile getirdi.

Göstericiler, "Sorumsuz kurumlar öldürüyor", "Kaybolan hayatların hesabını kim verecek?", "İstifa güçlülerin yapacağı bir şeydir, zayıflar sandalyelerine sarılır" yazılı pankartlar taşıdı. Ayrıca Eğitim ve Spor Bakanı Ogerta Manastirliu'nun istifasını talep ettiler.

Talep ve Reform Öncelikleri

Göstericiler, eğitim bütçesinin gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) yüzde 5'ine çıkarılması, sınıflarda cep telefonlarının yasaklanması, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması ve daha fazla psikolog istihdam edilmesi gibi taleplerde bulundu.

Sosyal Medya Tartışmaları

Benzer bir protesto 21 Kasım'da da gerçekleştirildi. Geçen hafta Tiran'daki Fan Noli İlkokulu'nda 14 yaşındaki bir öğrencinin, 18 Kasım'da bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, öğrenciler arasındaki tartışmanın sosyal medya üzerinden başlamış olmasından dolayı güvenlik kaygılarını artırdı.

Başbakan Edi Rama, olay sonrası yaptığı açıklamada, TikTok ve Snapchat gibi sosyal medya platformlarının kapatılması konusunda kamuoyunun da katılımıyla bir tartışma başlatacaklarını ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da okullarda yaşanan akran şiddeti olaylarına dikkati çekmek için bir kez daha gösteri yapıldı. Tiran'da sivil toplum kuruluşları ve ebeveynler tarafından "çocukların yaşamı, güvenliği ve eğitimi için" sloganıyla protesto düzenlendi. Akran şiddetine dikkati çekmek amacıyla yapılan gösteriye katılan onlarca kişi, önceki günlerde akranı tarafından bıçaklanan çocuğun hayatını kaybetmesine tepki göstererek, çocukların daha fazla korunması için toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da okullarda yaşanan akran şiddeti olaylarına dikkati çekmek için bir kez daha gösteri yapıldı. Tiran'da sivil toplum kuruluşları ve ebeveynler tarafından "çocukların yaşamı, güvenliği ve eğitimi için" sloganıyla protesto düzenlendi. Akran şiddetine dikkati çekmek amacıyla yapılan gösteriye katılan onlarca kişi, önceki günlerde akranı tarafından bıçaklanan çocuğun hayatını kaybetmesine tepki göstererek, çocukların daha fazla korunması için toplandı.