Arnavutluk'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. Yıl Dönümü Töreni

Arnavutluk'ta, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü için düzenlenen etkinlikte Türk Büyükelçiliği temsilcileri bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 16:45
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 16:53
Arnavutluk'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. Yıl Dönümü Töreni

Arnavutluk'ta Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. Yıl Dönümü Töreni

Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra kentinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla bir etkinlik düzenlendi.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından gerçekleştirilen etkinlik, İşkodra'daki Hasan Rıza Paşa Anıtı'na çelenk bırakılmasıyla başladı.

Etkinliğe, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay, Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Tolga Kip, TİKA Tiran Koordinatörü Mustafa Ata, YEE Arnavutluk Müdürü Oğuzhan Sakoğlu gibi isimlerin yanı sıra Türk ve Arnavut kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Atay, burada yaptığı konuşmada, Türk milletinin Anadolu yurdunu ve varlığını müdafaa etme iradesinin sonuçlarından biri olan Çanakkale zaferinin, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti. Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyetin kuruluşuyla Türk ulusunun boyun eğmediğini ifade eden Atay, şöyle konuştu:

"Bir ulusun gerektiğinde 7 düvele karşı dimdik ayakta durabileceğinin kanıtı ve büyük bir fedakarlık, kahramanlık ve cesaret destanı olan Çanakkale ruhu, geleceğimize ışık tutmaya devam ediyor. 100 yaşını geride bırakan Cumhuriyetimizin önümüzdeki yüzyıllarını da şehitlerimize borçlu olduğunun bilincindeyiz. Şehitlerimizin aziz milletimize armağanı olan Cumhuriyetimizin kazanımlarını ve milletimizin çıkarlarını korumak için şanlı bayrağımızın gölgesinde yılmaz bir kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

Atay, ayrıca geçen hafta İstiklal Marşı'nın kabulünün 104. yıl dönümünü anımsatarak, "İstiklal Marşı Türk milletinin en zor zamanlarda cesaretle ayağa kalkışının bir tezahürüdür. Türk-Arnavut dostluğunun simgesi olan İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un kişiliği ve edebi mirası iki millet için gurur kaynağıdır." dedi.

Etkinlik kapsamında İşkodra'daki Republika Sineması'nda, yönetmenliğini Özhan Eren'in yaptığı, Çanakkale zaferini konu alan "Son Mektup" filminin gösterimi de yapıldı.

Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra kentinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin...

Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra kentinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay (sağ 4), Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Tolga Kip (sağ 2), ülkedeki Türk ve Arnavut kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle davetliler katıldı.

Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra kentinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin...

Arnavutluk'un kuzeyindeki İşkodra kentinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay (sağ 4), Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Tolga Kip (sağ 2), ülkedeki Türk ve Arnavut kurum ve kuruluşlarının temsilcileriyle davetliler katıldı.

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