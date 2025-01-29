Arnavutluk’ta Müslümanların Temel Hakları Kısıtlanıyor!

Müslümanların Siyasi Temsili Sorunlu

Özellikle Müslümanların kamu kurumlarında namaz kılmak için esnek çalışma saatleri ve yeterli sayıda mescit bulamaması, durumun ciddi bir paradoks olduğunu gösteriyor. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın, 'Farklı dinlerin barışçıl bir arada yaşaması' vurgusu yaptığı süreçte bu hakların ihlal edilmesi dikkat çekiyor.

Gazze Protestolarına Engel

Müslümanların Gazze soykırımına karşı düzenlediği protestolar çoğu zaman yerel yetkililerce engelleniyor. Millona, izin alma zorunluluğunun olmamasına rağmen etkinliklerin reddedildiğini belirtiyor.

Feminist Hareketlerin Sesi Olmuyor

Millona, feminist hareketlerin Arnavutluk’taki Müslüman kadınların hak ihlallerini temsil etmemesinin üzücü olduğunu vurguladı. Başörtüsü takan kadınların maruz kaldığı ayrımcılık vakalarının göz ardı edildiğini belirtti.

Toplumsal Ayrımcılıkla Mücadele İhtiyacı

Müslümanların ayrımcılıkla ilgili haklarını bilmeleri ve bu tür olayları kayda geçirebilmeleri için devlet kurumlarının daha fazla inisiyatif alması gerektiğinin altını çizen Millona, hesap verilebilirlik ve veri erişiminde yaşanan problemleri de gündeme getirdi.

Osmanlı Mirası ve Ayrımcı Söylemler

Millona, Arnavutluk'un Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin yanı sıra Doğu etkisini arındırma teması üzerine kurulu bir ahlaki paniğin yaşandığını belirtti. Zaman zaman Osmanlı mirasına yönelik negatif söylemler dikkat çekiyor.