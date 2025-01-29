Arnavutluk’ta Müslümanların Temel Hakları Kısıtlanıyor!

Arnavutluk’ta Müslümanlar Temel Haklardan Yoksun
Arnavutluk'ta Müslümanlar, nüfusun neredeyse yarısını oluşturmasına rağmen, kamu kurumlarında mescit bulma ve namaz saatleri gibi temel haklarından yoksun durumda. Araştırmacı-gazeteci Kristina Millona, bu konudaki ayrımcılık vakalarının bildirilmesinde Müslümanların tereddüt yaşadığını ifade ediyor.
Ayrımcılık ve İstatistiksel Verilerde Eksiklik
Millona, Müslüman karşıtlığına dair araştırmalar yaparken, somut veriler bulmakta zorluk Özellikle Müslümanların kamu kurumlarında namaz kılmak için esnek çalışma saatleri ve yeterli sayıda mescit bulamaması, durumun ciddi bir paradoks olduğunu gösteriyor. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın, 'Farklı dinlerin barışçıl bir arada yaşaması' vurgusu yaptığı süreçte bu hakların ihlal edilmesi dikkat çekiyor. Müslümanların Gazze soykırımına karşı düzenlediği protestolar çoğu zaman yerel yetkililerce engelleniyor. Millona, izin alma zorunluluğunun olmamasına rağmen etkinliklerin reddedildiğini belirtiyor. Millona, feminist hareketlerin Arnavutluk’taki Müslüman kadınların hak ihlallerini temsil etmemesinin üzücü olduğunu vurguladı. Başörtüsü takan kadınların maruz kaldığı ayrımcılık vakalarının göz ardı edildiğini belirtti. Müslümanların ayrımcılıkla ilgili haklarını bilmeleri ve bu tür olayları kayda geçirebilmeleri için devlet kurumlarının daha fazla inisiyatif alması gerektiğinin altını çizen Millona, hesap verilebilirlik ve veri erişiminde yaşanan problemleri de gündeme getirdi. Millona, Arnavutluk'un Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin yanı sıra Doğu etkisini arındırma teması üzerine kurulu bir ahlaki paniğin yaşandığını belirtti. Zaman zaman Osmanlı mirasına yönelik negatif söylemler dikkat çekiyor.
Müslümanların Siyasi Temsili Sorunlu
Gazze Protestolarına Engel
Feminist Hareketlerin Sesi Olmuyor
Toplumsal Ayrımcılıkla Mücadele İhtiyacı
Osmanlı Mirası ve Ayrımcı Söylemler
Özellikle Müslümanların kamu kurumlarında namaz kılmak için esnek çalışma saatleri ve yeterli sayıda mescit bulamaması, durumun ciddi bir paradoks olduğunu gösteriyor. Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın, 'Farklı dinlerin barışçıl bir arada yaşaması' vurgusu yaptığı süreçte bu hakların ihlal edilmesi dikkat çekiyor.
Müslümanların Gazze soykırımına karşı düzenlediği protestolar çoğu zaman yerel yetkililerce engelleniyor. Millona, izin alma zorunluluğunun olmamasına rağmen etkinliklerin reddedildiğini belirtiyor.
Millona, feminist hareketlerin Arnavutluk’taki Müslüman kadınların hak ihlallerini temsil etmemesinin üzücü olduğunu vurguladı. Başörtüsü takan kadınların maruz kaldığı ayrımcılık vakalarının göz ardı edildiğini belirtti.
Müslümanların ayrımcılıkla ilgili haklarını bilmeleri ve bu tür olayları kayda geçirebilmeleri için devlet kurumlarının daha fazla inisiyatif alması gerektiğinin altını çizen Millona, hesap verilebilirlik ve veri erişiminde yaşanan problemleri de gündeme getirdi.
Millona, Arnavutluk'un Avrupa Birliği üyelik müzakerelerinin yanı sıra Doğu etkisini arındırma teması üzerine kurulu bir ahlaki paniğin yaşandığını belirtti. Zaman zaman Osmanlı mirasına yönelik negatif söylemler dikkat çekiyor.