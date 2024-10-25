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Arnavutluk'ta Yolsuzluk İddiaları Nedeniyle Süregelen Protestolar

Tiran'da yolsuzluk iddialarına karşı protestolar devam ediyor. Belediye Başkanı Veliaj'a istifa çağrısı yapılıyor.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 15:59
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 16:10
Arnavutluk'ta Yolsuzluk İddiaları Nedeniyle Süregelen Protestolar

Protestoların Ardındaki Sebepler

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da, belediye yönetimindeki yolsuzluk iddiaları, halkın tepkisini artırarak protestolara yol açtı. Eylemciler, Belediye Başkanı Erion Veliaj'dan istifa etmesini talep ediyor.

Protestoların Desteği

Protestolar, Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisi (PL) gibi muhalefet partileri ve sivil toplum kuruluşlarının desteği ile gerçekleştiriliyor. Tiran Belediyesi önünde bir araya gelen topluluk, yönetimde değişiklik için çağrılarda bulunuyor.

Yapılan Konuşmalar

Tiran Belediye Meclisi Başkan Yardımcısı ve PD üyesi Dorjan Teliti, burada yaptığı açıklamada, bu protestoların Tiran ve Arnavutluk için önemli bir dönüşüm sağlayacağını belirtti.

Eski PD Milletvekili Klevis Balliu da protesto eylemlerine devam edeceklerini duyurdu. Ayrıca, başka bir eski milletvekili Belind Kelliçi, muhalefeti sindirme çabalarının başarısız olacağına dair bir mesaj verdi.

Diğer Temsilcilerin Katılımı

Protestoda, PL Genel Sekreteri ve Tiran Belediye Meclisi üyesi Tedi Blushi ile sivil toplum temsilcileri de konuşma yaptı. Katılımcılar, Veliaj'ın istifasını ve belediyedeki yolsuzlukların kınanmasını talep ediyorlar.

Protestoların Gelişimi

Protestolar, mart ayının sonunda, 'kamusal görevlerine ihanet' ve 'mal varlıklarını beyan etmemek' gibi suçlamalar nedeniyle gözaltına alınan eski belediye yetkililerinin ardından başladı. Eylemler sırasında zaman zaman polisle protestocular arasında gerginlik yaşandı. Ancak, bu protestolar genellikle olaysız bir şekilde sona eriyor.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısı yinelendi. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla eylemciler, Tiran Belediyesi önünde toplandı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken...

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da belediyedeki yolsuzluk iddialarına yönelik protestolar sürerken, Belediye Başkanı Erion Veliaj'a istifa çağrısı yinelendi. Muhalefetteki Arnavutluk Demokratik Partisi (PD) ve Özgürlük Partisinin (PL) yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla eylemciler, Tiran Belediyesi önünde toplandı.

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