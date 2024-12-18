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Arnavutluk ve AB, Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Anlaşması İmzaladı

Arnavutluk, Avrupa Birliği ile güvenlik ve savunma işbirliğini güçlendirmek için önemli bir anlaşma imzaladı.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 17:19
Arnavutluk ve AB, Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Anlaşması İmzaladı

Arnavutluk ve Avrupa Birliği'nden Tarihi Anlaşma

Arnavutluk ile Avrupa Birliği (AB) arasında Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Anlaşması imzalandı. Anlaşma, Brüksel'de Arnavutluk'un Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani, Savunma Bakanı Pirro Vengu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas tarafından gerçekleştirildi.

İmza Törenine Katılım

İmza törenine, AB-Batı Balkanlar Zirvesi'ne katılmak üzere Brüksel'de bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama da iştirak etti. Bu önemli buluşma, Arnavutluk ve AB'nin savunma alanındaki işbirliğini daha da derinleştirme amacı taşıyor.

Güvenlik Ortaklığının Önemi

Bakan Hasani, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu anlaşmanın Arnavutluk ile AB arasında çeşitli güvenlik ve savunma alanlarında güçlü bir işbirliğini resmileştirdiğini belirtti. Hasani, "Bu stratejik ortaklık, hibrit ve siber tehditler ile aşırıcılıkla mücadele çabalarımızı güçlendirecek, güvenlik ve savunma yeteneklerimizi daha da geliştirerek daha güvenli ve daha dayanıklı bir Avrupa'ya katkıda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

Yeni Bir İşbirliği Dönemi

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise imzalanan bu anlaşmayı, dost ve müttefikler arasındaki işbirliğinin yeni bir sayfası olarak tanımladı. Bu gelişme, Avrupa'nın güvenliğini sağlama ve bölgesel istikrarı artırma yönünde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Arnavutluk ile Avrupa Birliği (AB) arasında Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Anlaşması imzalandı....

Arnavutluk ile Avrupa Birliği (AB) arasında Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Anlaşması imzalandı. Anlaşma Brüksel'de, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani (ortada), Arnavutluk Savunma Bakanı Pirro Vengu (solda) ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas (sağda) tarafından imzalandı. İmza törenine, AB-Batı Balkanlar Zirvesi'ne katılmak üzere ülkede bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama (ayakta arkada) da katıldı.

Arnavutluk ile Avrupa Birliği (AB) arasında Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Anlaşması imzalandı....

Arnavutluk ile Avrupa Birliği (AB) arasında Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Anlaşması imzalandı. Anlaşma Brüksel'de, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani (ortada), Arnavutluk Savunma Bakanı Pirro Vengu (solda) ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas (sağda) tarafından imzalandı. İmza törenine, AB-Batı Balkanlar Zirvesi'ne katılmak üzere ülkede bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama (ayakta arkada) da katıldı.

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