Arpaguş: İmam Hatip Okulları 74. Yılında Merhamet Medeniyeti Vurgusu

Başarı Örnekleri Sergisi ve Ödül Töreni'nde mesajlar

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Büyük Çamlıca Camisi 1071 Kongre ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen İmam Hatip Okullarının 74. Yılında Başarı Örnekleri Sergisi ve Ödül Töreni'nde konuştu. Etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

Arpaguş, bir milletin varlığının ve bekasının iyi yetiştirilmiş, imanlı, ahlaklı ve erdemli nesiller ile mümkün olduğunu belirterek din eğitiminin nesillerin inanç dünyalarını ve toplumların manevi hayatını korumada hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Arpaguş, "Milli ve manevi değerlerine bağlı, güçlü, inançlı bir toplum ideali ancak ve ancak nesillerin bu minval üzere terbiyesi ile gerçekleştirilebilir." dedi.

Arpaguş, imam hatip okullarının Türkiye ve Türk milleti için taşıdığı değere dikkat çekerek, "74 yıl önce büyük zorluklar ve fedakarlıklarla yeniden hayat bulan bu okullar, bugün ortaya koyduğu başarılarla bir iftihar tablosu haline gelmiştir. Kurulduğu günden beri milletimizin yoğun teveccühüne mazhar olan bu güzide okullar, İslam'ın inanç, ibadet ve ahlak esaslarının nesillere en doğru şekilde aktarılmasında, fert ve toplum hayatında dini bilginin ve güzel ahlakın yaygınlaştırılması noktasında büyük bir fonksiyon icra etmiş ve hala da etmektedir." ifadelerini kullandı.

Konuşmasında imam hatip okullarının, nesillerin hem dini hem de beşeri ilimlerde kendilerini geliştirmeleri için sağlam bir zemin sunduğunu belirten Arpaguş, "Medeniyet değerlerine bağlı, vatanını ve milletini seven, bilgili, erdemli ve ahlaklı bir neslin yetiştirilmesine bu okullar ve fedakar mümessilleri öncülük etmiştir." dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "İmam hatip okulları ve bu okullardan yetişen nesiller, İslam'ın rehberliğinde merhamet medeniyetini yeniden inşa etmek gibi yüce bir idealin vücut bulmuş halidir. İmam hatip nesli, bu kutlu nesil, Müslümanların birlik ve beraberliğini, bütün insanlığın huzur ve selametini amaçlayan büyük bir mefkureyi temsil etmektedir."

Arpaguş, yeryüzünün iyiliğe, adalete ve merhamete muhtaç hale geldiğini hatırlatarak konuşmasını, "Yaşanan tüm bu sorunların temelinde, bilginin hikmetten, teknolojinin ahlaktan ayrıştırılması yer almaktadır. Modern çağda ne yazık ki insani ve ahlaki değerler ötelenmiş, örselenmiş ve yitirilmiştir. Böylece zihinleri ve kalpleri aydınlatması gereken bilgi ve hayatları kolaylaştırması gereken teknoloji, zalimlerin elinde bir ifsat aracı haline gelmiştir." sözleriyle tamamladı.

