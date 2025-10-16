Arsin'de Balıkçı Mehmet Ali Gürsoy'un Tekneden Düştüğü İddia Edildi — Denizde Arama Başlatıldı

Arsin'de balıkçı teknede bulunmayınca kaybolduğu iddiası: Arama sürüyor

Olay ve müdahale

Trabzon'un Arsin ilçesinde, bir balıkçının kullandığı teknede kimsenin olmadığı fark edilmesi üzerine kaybolduğu iddia edilen balıkçı için arama çalışması başlatıldı.

İlçe açıklarındaki balık çiftliğine ait kafeslerin yakınında demirli teknede kimsenin olmadığını gören balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan inceleme ve arama çalışması

Ekiplerin teknede yaptığı incelemede, Arsin'de balık çiftliğinde çalışan Mehmet Ali Gürsoy (39)'a ait eşyalar ile cep telefonu bulundu. Bulunan eşya ve telefon üzerine ekipler, Gürsoy'un denizde olduğu şüphesiyle arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri, Gürsoy'un bulunması için denizde ve kıyı hattında arama operasyonunu sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

