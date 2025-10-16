Arsin'de Balıkçı Mehmet Ali Gürsoy'un Tekneden Düştüğü İddia Edildi — Denizde Arama Başlatıldı

Trabzon Arsin'de, teknede kimsenin olmadığı fark edilince Mehmet Ali Gürsoy'un tekneden düştüğü iddiasıyla Sahil Güvenlik, AFAD ve polis denizde arama başlattı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 13:17
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 13:17
Arsin'de Balıkçı Mehmet Ali Gürsoy'un Tekneden Düştüğü İddia Edildi — Denizde Arama Başlatıldı

Arsin'de balıkçı teknede bulunmayınca kaybolduğu iddiası: Arama sürüyor

Olay ve müdahale

Trabzon'un Arsin ilçesinde, bir balıkçının kullandığı teknede kimsenin olmadığı fark edilmesi üzerine kaybolduğu iddia edilen balıkçı için arama çalışması başlatıldı.

İlçe açıklarındaki balık çiftliğine ait kafeslerin yakınında demirli teknede kimsenin olmadığını gören balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan inceleme ve arama çalışması

Ekiplerin teknede yaptığı incelemede, Arsin'de balık çiftliğinde çalışan Mehmet Ali Gürsoy (39)'a ait eşyalar ile cep telefonu bulundu. Bulunan eşya ve telefon üzerine ekipler, Gürsoy'un denizde olduğu şüphesiyle arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri, Gürsoy'un bulunması için denizde ve kıyı hattında arama operasyonunu sürdürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Trabzon'un Arsin ilçesinde bir balıkçının kullandığı tekneden denize düşerek kaybolduğu iddiası...

Trabzon'un Arsin ilçesinde bir balıkçının kullandığı tekneden denize düşerek kaybolduğu iddiası üzerine arama çalışması başlatıldı. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Trabzon'un Arsin ilçesinde bir balıkçının kullandığı tekneden denize düşerek kaybolduğu iddiası...

İLGİLİ HABERLER

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çekmeköy Yenidoğan Kavşağı Açıldı: İBB 600 Milyon Lira Harcadı
2
Arıkan'dan Erbakan'a Ziyaret: İttifak ve 2027 Seçimleri Masaya Yatırıldı
3
Memur-Sen'den TBMM Önünde Ek Zam Talebi: 'Seyyanen Zam Bütçeye Girsin'
4
İlim Yayma Cemiyeti 75. Yılında Eğitim Vizyonunu Açıkladı
5
Samsun'da Kuyumcudan 50 Gram Altın Çalan Şüpheli Yakalandı
6
Amasya'da Görme Engelliler İçin Farkındalık Yürüyüşü
7
TBMM Genel Kurulu'nda Tartışma: NATO Raporu Eleştirisi, Mersin'e 25 Milyar, Ankara Mesajı

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?