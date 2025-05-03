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Arslanbek Sultanbekov, Ankara'da Dombra İle Coşturdu

Kazak sanatçı Arslanbek Sultanbekov, Ankara'da Model Türk Devletleri Teşkilatı etkinliğinde konser verdi.

Yayın Tarihi: 03.05.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 22:54
Arslanbek Sultanbekov, Ankara'da Dombra İle Coşturdu

Kazakistanlı Dombra Sanatçısı Arslanbek Sultanbekov Ankara'da Sahne Aldı

Dombıra şarkısıyla tanınan Kazak sanatçı Arslanbek Sultanbekov, Ankara'da bu yıl ilk kez düzenlenen Model Türk Devletleri Teşkilatı (Model Organization of Turkic States-MOTS) programı kapsamında konser vererek etkinliğe renk kattı.

Konser, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesindeki bir otelde, Türk dünyasından 400 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikler sırasında düzenlendi. Sultanbekov, sahne performansı ile dinleyicilerini büyüledi.

Konserde, Arslanbek Sultanbekov, sevilen şarkılarını seslendirerek katılımcıların beğenisini topladı. Özellikle istek üzerine iki defa seslendirdiği Dombıra parçasına, dinleyiciler de eşlik ederek coşkuya ortak oldu.

Bu etkinlik, Türk dünyası arasındaki kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlarken, gençlerin birbirleriyle kaynaşmasını da destekledi.

"Dombıra" şarkısıyla tanınan Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov, Ankara'da bu yıl ilk kez...

"Dombıra" şarkısıyla tanınan Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov, Ankara'da bu yıl ilk kez düzenlenen "Model Türk Devletleri Teşkilatı (Model Organization of Turkic States-MOTS)" programı kapsamında konser verdi.

"Dombıra" şarkısıyla tanınan Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov, Ankara'da bu yıl ilk kez...

"Dombıra" şarkısıyla tanınan Kazakistanlı sanatçı Arslanbek Sultanbekov, Ankara'da bu yıl ilk kez düzenlenen "Model Türk Devletleri Teşkilatı (Model Organization of Turkic States-MOTS)" programı kapsamında konser verdi.

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