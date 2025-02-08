Artı Değer Vanspor'dan Elazığ'daki Saldırıya Sert Tepki

Elazığ'daki Saldırıya Tepki

Artı Değer Vanspor Futbol Kulübü, Elazığ'da takım otobüsüne yapılan hain saldırının ardından açıklama yaptı. Kulüp, bu saldırının peşini bırakmayacaklarını vurguladı.

Gelişmeler ve Açıklama

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Artı Değer Vanspor'un Çimentaş Elazığspor ile oynadığı match maçının ardından saldırıya uğradığı belirtildi. Takımın mağlubiyetine yol açan hatalı hakem kararına da dikkat çekildi.

Açıklamada, Saldırının planlı ve organize bir şekilde gerçekleştirildiği ifadelerine yer verilerek, "Şehrimize doğru yola çıkan kafilemiz saldırıya uğramıştır. Bu hain saldırı sonucunda futbolcularımız, kulüp yetkililerimiz ve çalışanlarımız yaralanmış, bazıları ölümden dönmüştür." denildi.

Yetkililere Çağrı

Kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Elazığ Valiliği ve Elazığ Savcılığına çağrıda bulunarak, olayı tezgahlayan azmettiricilerin adaletin önüne çıkarılmasını talep etti. Ayrıca, takıma ekmek parası kazanmak için çalışan otobüs şoförüne ve futbolculara yapılan bu saldırılara dikkat çekti.

Açıklamada, "Yılmayacağız, yıkılmayacağız! Oynanan tüm haksız oyunlara rağmen Doğu'nun incisine hak ettiği güzel günleri yaşatacağız." ifadelerine yer verildi.

Maç Sonucu

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta yapılan karşılaşmada, Çimentaş Elazığspor konuk ettiği Artı Değer Vanspor FK'yı 2-1 mağlup etmişti.