Artvin Borçka'da Sağanak: Taşkın ve Heyelanlar Karagöl'ü Etkiledi

Olayın Genel Görünümü

Artvin'in Borçka ilçesinde gece boyunca süren sağanak, bölge genelinde taşkın ve heyelanlara yol açtı. Aşırı yağışların etkisiyle su seviyeleri yükseldi ve yerleşim ile turizm alanlarında hasar gözlemlendi.

Etkilenen Dereler ve Taşkınlar

İlçedeki Aksu ve Kılaskur derelerinde su seviyesinin artması nedeniyle taşkınlar oluştu. Derelerin taşması, çevredeki alanlarda su baskınlarına sebep oldu.

Ulaşım ve Yerleşim Zararları

Karagöl Camili yolu ile bölgedeki bazı köy yolları, meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle ulaşıma kapandı. Aralık köyü'nde dere kenarındaki bazı pansiyonlar ile tarım arazileri sel sularından zarar gördü.

Turizm Alanına Etkisi

Borçka Karagöl Tabiat Parkı'ndaki gölün su seviyesinin yükselmesiyle çevredeki yürüyüş yolları ve iskeleler sular altında kaldı, parkın kullanımında aksaklıklar oluştu.

Yetkililer ve ilgili kurumların durum değerlendirmesi devam ediyor.

