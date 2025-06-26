Artvin'de 18 Çocuk İçin Neşeli Sünnet Şöleni

Artvin'de 18 Çocuk İçin Sünnet Şöleni Düzenlendi

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Artvin'de 18 çocuk için anlam dolu bir sünnet şöleni organize edildi. Etkinlik, Valilik makam aracı ile yapılan şehir turu ile coşkulu bir şekilde başladı.

Şehir Turu ve Heyecan Verici Hediye Dağıtımı

Valilik makam aracının öncülüğünde düzenlenen konvoy, sünnet edilen çocukları Kaledibi Sosyal Tesisleri'ne götürdü. Burada çocuklara çeyrek altın ve bisiklet gibi hediyeler verildi. Etkinliğe Valilik temsilcileri ve aileler büyük ilgi gösterdi.

Vali Turan Ergün ve Bölge Müdürü Reşat Asrak'ın Açıklamaları

Artvin Valisi Turan Ergün, etkinliğin Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "Çocuklarımızla ve velilerimizle birlikte güzel ve keyifli bir gün geçirmekten mutluluk duyuyoruz," dedi. Ayrıca, etkinlikteki organizasyonun başarılı olduğunu vurguladı.

Bölge Müdürü Reşat Asrak ise, "Çocukların ve ailelerin mutluluğunu görmek bizleri de memnun etti. Etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederiz," ifadelerini kullandı.

Bu tür organizasyonlar, toplumsal dayanışmayı güçlendirirken, aileler ve çocuklar için unutulmaz anılar biriktirmelerine olanak sağlıyor.

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Artvin'de 18 çocuk için sünnet şöleni organize edildi.

Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Artvin'de 18 çocuk için sünnet şöleni organize edildi.