Artvin'de 4. Ardanuç Kültür Sanat Festivali kortej yürüyüşüyle başladı

Tören Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen 4. Ardanuç Kültür Sanat Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlikler Ardanuç Kaymakamlığı koordinasyonunda ve Ardanuç Belediye Başkanlığı organizasyonuyla Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle resmiyet kazandı.

Belediye Başkanı Emrah Yılmaz törende Atatürk anıtına çelenk sundu; saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Yılmaz, konuşmasında festivalin birlik ve beraberliği pekiştireceğini vurguladı.

Festivalin 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla eş zamanlı düzenlendiğini belirten Yılmaz, "Milli benlik duygumuzu en üst seviyede yaşayacağımız güzel bir günde bu etkinliği gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz." dedi.

Yılmaz, festivalin ilçenin tanıtımı açısından önemine değinerek, 3 gün boyunca kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin gerçekleştirileceğini belirtti ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Tören programında halk oyunları gösterisi ve aşıklar dinletisi sunuldu. Kortej yürüyüşü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde gerçekleştirildi.

