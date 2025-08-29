DOLAR
41,14 -0,23%
EURO
48,13 0,02%
ALTIN
4.563,38 -1,24%
BITCOIN
4.452.186,97 3,31%

Artvin'de 4. Ardanuç Kültür Sanat Festivali kortej yürüyüşüyle başladı

Artvin'in Ardanuç ilçesinde 4. Ardanuç Kültür Sanat Festivali kortej, tören ve 30 Ağustos coşkusuyla başladı; üç gün sürecek kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 19:01
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 19:04
Artvin'de 4. Ardanuç Kültür Sanat Festivali kortej yürüyüşüyle başladı

Artvin'de 4. Ardanuç Kültür Sanat Festivali kortej yürüyüşüyle başladı

Tören Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen 4. Ardanuç Kültür Sanat Festivali, kortej yürüyüşüyle başladı. Etkinlikler Ardanuç Kaymakamlığı koordinasyonunda ve Ardanuç Belediye Başkanlığı organizasyonuyla Hükümet Konağı önünde düzenlenen törenle resmiyet kazandı.

Belediye Başkanı Emrah Yılmaz törende Atatürk anıtına çelenk sundu; saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Yılmaz, konuşmasında festivalin birlik ve beraberliği pekiştireceğini vurguladı.

Festivalin 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusuyla eş zamanlı düzenlendiğini belirten Yılmaz, "Milli benlik duygumuzu en üst seviyede yaşayacağımız güzel bir günde bu etkinliği gerçekleştirmenin sevincini yaşıyoruz." dedi.

Yılmaz, festivalin ilçenin tanıtımı açısından önemine değinerek, 3 gün boyunca kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin gerçekleştirileceğini belirtti ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Tören programında halk oyunları gösterisi ve aşıklar dinletisi sunuldu. Kortej yürüyüşü, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde gerçekleştirildi.

Artvin'de bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen "Ardanuç Kültür Sanat Festivali" kortej yürüyüşüyle...

Artvin'de bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen "Ardanuç Kültür Sanat Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı. Programda Trabzon Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı.

Artvin'de bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen "Ardanuç Kültür Sanat Festivali" kortej yürüyüşüyle...

İLGİLİ HABERLER

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum’da Tırın Çarptığı 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
2
MKE'nin 'Drone Kubbesi' EBU Yaklaşmasıyla Çok Alçak İrtifada Katmanlı Savunma
3
Muğla'da yangın söndürme uçağı Yatağan'da tarlaya zorunlu iniş yaptı
4
Sivas Hafik'te Hafif Ticari Araç Devrildi: 5 Kişi Yaralandı
5
Trabzon'da Silahlı Kavga: Ortahisar Çimenli Mahallesi'nde 4 Yaralı
6
Kassam Tugayları Gazze’de İsrail Tankı ve 2 Zırhlıyı Hedef Aldı
7
TBMM Oybirliğiyle Kabul Etti: İsrail'in Gazze'deki Soykırım Tezkeresi

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı