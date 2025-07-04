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Artvin'de 44. Kafkasör Festivali Boğa Güreşleriyle Şenleniyor

Artvin'de 44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali'nde boğa güreşleri heyecanı yaşandı.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 18:07
Artvin'de 44. Kafkasör Festivali Boğa Güreşleriyle Şenleniyor

Artvin'de 44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali Devam Ediyor

Bu yıl 44.'sü düzenlenen Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali, Artvin'de boğa güreşleriyle devam etti. Artvin Belediyesi'nin öncülüğünde gerçekleştirilen festival, şehir merkezine 12 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda, 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda yapıldı.

Boğa Güreşlerinde Dereceler Belirlendi

Festival kapsamında, boğa güreşleri deste ve ayak kategorilerinde gerçekleştirildi. Deste kategorisi için 380-420 kilogram ağırlığında 14 boğa arenaya çıkarken, ayak kategorisinde 421-470 kilogram ağırlığındaki boğalar mücadele etti. Deste kategorisinde Ebubekir Kambur'un "Kudi" isimli boğası, ayak kategorisinde ise Şener Yiğit'in "Kafkas" isimli boğası birinci oldu.

Dereceye giren boğa sahiplerine çeşitli ödüller takdim edilirken, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem de festivalin devam eden bölümleri hakkında bilgi verdi.

Başkan Erdem'den Teşekkür

Başkan Erdem, geleneksel Kafkasör Festivali'nin, önceki yılın daha güzel hale getirilmesi için çalıştıklarını belirtti. Gerçekleştirilen güreşlerde büyük bir emek olduğunu vurgulayan Erdem, "Boğa sahiplerine ve festivalde emeği geçen herkese içtenlikle teşekkür ederim"

Şampiyon Boğa Sahiplerinden Duygusal Anlar

Deste kategorisinde şampiyon olan Ebubekir Kambur, boğasıyla elde ettiği başarı ile >çok mutlu olduğunu söyledi. "Kafkasör'de bu boğamın babası Şimşek ile geçmişte şampiyon olmuştuk. Şimdi oğluyla şampiyon olduk. Çok güzel ve tarifsiz bir duygu." ifadelerini kullandı.

Ayak kategorisi şampiyonu Şener Yiğit de başarı serisini sürdürdüğünü belirterek, "Boğamla geçen yıl da burada şampiyon olmuştum. Farklı arenalarda çok sayıda şampiyonluğum var"

Kafkasör Festivali, tarihi ve kültürel değerleriyle dikkat çekerken, geleneksel boğa güreşleriyle de bu kültürü yaşatmaya devam ediyor.

Artvin'de düzenlenen "44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali", ikinci gününde boğa...

Artvin'de düzenlenen "44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali", ikinci gününde boğa güreşleriyle sürdü. Artvin Belediyesi'nin organizasyonunda şehir merkezine 12 kilometre mesafede, ormanlarla çevrili 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda boğa güreşleri kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen festivalde "deste" ve "ayak" kategorisinde 14 boğa arenaya çıktı.

Artvin'de düzenlenen "44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali", ikinci gününde boğa...

Artvin'de düzenlenen "44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali", ikinci gününde boğa güreşleriyle sürdü. Artvin Belediyesi'nin organizasyonunda şehir merkezine 12 kilometre mesafede, ormanlarla çevrili 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda boğa güreşleri kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen festivalde "deste" ve "ayak" kategorisinde 14 boğa arenaya çıktı.

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