Artvin'de 44. Kafkasör Festivali Boğa Güreşleriyle Şenleniyor

Şampiyon Boğa Sahiplerinden Duygusal Anlar

Deste kategorisinde şampiyon olan Ebubekir Kambur, boğasıyla elde ettiği başarı ile >çok mutlu olduğunu söyledi. "Kafkasör'de bu boğamın babası Şimşek ile geçmişte şampiyon olmuştuk. Şimdi oğluyla şampiyon olduk. Çok güzel ve tarifsiz bir duygu." ifadelerini kullandı.