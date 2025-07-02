Artvin'de 44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali Başladı

Artvin'de 44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali Coşkuyla Başladı

Artvin'de, geçmişi iki asrı aşan boğa güreşleri kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen "44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" kısa bir süre önce kortej yürüyüşü ile start aldı.

Coşkulu Kortej Yürüyüşü

Artvin Valiliği koordinesinde, Artvin Belediyesi tarafından organize edilen bu geleneksel festival, 4 gün sürecek. Festivalin başlangıç etkinliği, Belediye Başkanlığı binası önünde toplanan katılımcıların, Milli İrade Meydanı'na yürüyüşüyle gerçekleştirildi. Kortejin önünde, Türk bayrağıyla süslenmiş 750 kiloluk boğa yer aldı.

Önemli Açıklamalar ve Teşekkürler

Kortejin ardından, Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Vali Turan Ergün, Kafkasör'ün Artvin'in simgesi olduğunu vurgulayarak, "Festivalin mazisi 44 yıllık olsa da geçmişi asırlara dayanıyor. Bu geleneği birlikte yaşatarak gelecek yıllarda uluslararası bir organizasyon haline getirmek için çalışalım," dedi. Ergün, ayrıca boğa yetiştiricilerine de festivale katkıları için teşekkür etti.

Belediye Başkanı Erdem, festival için son 40 gündür yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirtti. 3-6 Temmuz tarihleri arasında Kafkasör Yaylası'nda düzenlenecek etkinliklere tüm halkı davet etti.

İlk Gün Etkinlikleri

Program, halk oyunları gösterisi ve resim sergisinin gezilmesi ile sona erdi. Festivalin ilk günü katılımcılar, renkli etkinlikler ve kültürel gösterimlerle dolu bir deneyim yaşadı.

Artvin'de geçmişi iki asrı aşan boğa güreşleri kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen "44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı. Valiliğin koordinesinde Artvin Belediyesince düzenlenen ve 4 gün sürecek festival kapsamında, Belediye Başkanlığı binası önünde toplananlar, Milli İrade Meydanı'na yürüdü.

Artvin'de geçmişi iki asrı aşan boğa güreşleri kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen "44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" kortej yürüyüşüyle başladı. Valiliğin koordinesinde Artvin Belediyesince düzenlenen ve 4 gün sürecek festival kapsamında, Belediye Başkanlığı binası önünde toplananlar, Milli İrade Meydanı'na yürüdü.