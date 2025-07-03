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Artvin'de 44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali Boğa Güreşleriyle Devam Ediyor

Artvin'de düzenlenen 44. Kafkasör Festivali, boğa güreşleri ile renklendi. Güreşlerde 56 boğa, kıyasıya mücadele etti.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 23:04
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 23:04
Artvin'de 44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali Boğa Güreşleriyle Devam Ediyor

Artvin'de 44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali Boğa Güreşleriyle Devam Ediyor

Artvin'de bu yıl 44'üncüsü düzenlenen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali", boğa güreşleri ile devam etti. Artvin Belediyesi tarafından organize edilen festival, geleneksel boğa güreşi kültürünü yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla gerçekleştiriliyor.

1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'ndaki arenada düzenlenen boğa güreşlerinde, bugüne kadar hiç arenaya çıkmamış boğaların mücadele ettiği yıldızlar klasmanı dikkat çekti. 56 boğa, "ayak", "küçük orta", "büyük orta", "küçük başaltı", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde arenada yer aldı.

Güreşlerdeki şampiyon boğalar ise şöyle sıralandı: "Ayak" kategorisinde Özer Öztürk'e ait "Hünkar", "küçük orta" kategorisinde Hasan Dayanç'ın "Dadaş", "büyük orta" kategorisinde Ali Tamyürek'in "Tilki", "küçük başaltı" kategorisinde Ahmet Girgin'in "Dadaş", "başaltı" kategorisinde Mustafa Kadir'in "Azrail" ve "baş" kategorisinde Yılmaz Köse'nin "Bozbey" isimli boğaları birinci oldu.

Festivalin heyecanı, yarın büyükler kategorisindeki boğa güreşleriyle devam edecek.

Artvin'de 44'üncüsü organize edilen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali"nin ikinci günü...

Artvin'de 44'üncüsü organize edilen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali"nin ikinci günü boğa güreşleriyle devam etti. Artvin ve yurt genelindeki boğa güreşleri festivallerinde bugüne kadar hiç arenaya çıkmamış boğaların güreştiği yıldızlar klasmanında düzenlenen güreşlerde "ayak", "küçük orta", "büyük orta", "küçük başaltı", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde 56 boğa arenaya çıktı.

Artvin'de 44'üncüsü organize edilen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali"nin ikinci günü...

Artvin'de 44'üncüsü organize edilen "Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali"nin ikinci günü boğa güreşleriyle devam etti. Artvin ve yurt genelindeki boğa güreşleri festivallerinde bugüne kadar hiç arenaya çıkmamış boğaların güreştiği yıldızlar klasmanında düzenlenen güreşlerde "ayak", "küçük orta", "büyük orta", "küçük başaltı", "başaltı" ve "baş" kategorilerinde 56 boğa arenaya çıktı.

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