Artvin'de Ahşap Restoran Alev Alev Yandı

Artvin'de Yangın Felaketi!

Artvin'in Hopa ilçesinde, Mehmet Karabulut'a ait bir restoran, çıkan yangın sonucu tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangın, ilçenin Cankurtaran Soğuk Su mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

Alevler Kısa Sürede Büyüdü

Bölgedeki ahşap yapı, alevlerin hızla yayılması sonucu büyük zarar gördü. Yangın, yapılan ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri tarafından yaklaşık 1 saatlik bir çaba ile kontrol altına alındı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

İşletmenin tamamen yanması sonucu, ekipler yangın sonrası soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yangının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için ilgili kurumlar tarafından soruşturma başlatıldı.

Artvin'in Hopa ilçesinde bir restoranda yangın çıktı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, restoran kullanılamaz hale geldi.

Artvin'in Hopa ilçesinde bir restoranda yangın çıktı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, restoran kullanılamaz hale geldi.

Artvin'in Hopa ilçesinde bir restoranda yangın çıktı. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında, restoran kullanılamaz hale geldi.