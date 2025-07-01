Artvin'de Apiturizm: Arıcılık ve Doğa Turizmi Bir Arada

Artvin'de Arıcılık ve Doğa Turizmi Bir Arada

Artvin’de arıcılığı doğa turizmiyle birleştiren apiturizm faaliyetleri, kente gelen turist kafilesinin üç günlük zengin programı ile devam ediyor. Valilik destekleriyle Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından başlatılan bu çalışma, sağlıklı Kafkas arısı ile üretilen bal ve arı ürünlerinin tanıtımını hedefliyor.

Gezi Programı ve Katılımcılar

Kente gelen turist kafilesi, zengin bitki örtüsü ve bozulmamış doğasıyla dikkat çeken Şavşat, Murgul ve Borçka ilçelerinde arılıkları ve doğal güzellikleri ziyaret etti. Katılımcılar, arı yetiştiricilerinden bal üretimi ve arıcılık faaliyetleri konusunda detaylı bilgiler aldı.

Kafkas Arısı ve Camili Havzası

Hacettepe Üniversitesi Arı ve Arı Ürünleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslı Özkırım, apiturizm gezisinin son gününde Kafkas arı ırkının gen merkezi olan Camili Havzası’nı ziyaret ettiklerini belirtti. Özkırım, "Burada Kafkas arısı ile tüketiciyi buluşturuyoruz. Aynı zamanda üreticilerle doğrudan etkileşim sağlıyoruz. Kafilemizde farklı meslek gruplarından ziyaretçiler bulunuyor, burada arılara dokunarak kendi gözleriyle süreci deneyimliyorlar." dedi.

Tüketicilerin Bal Deneyimi

Özkırım, katılımcıların Artvin’de bal üretiminde yoğun olan vadileri gezdiğini ve arı ile üreticileri buluşturma amacını vurguladı. "Tüketicinin balın zor şartlarda üretildiğini görmesi gerekiyor. Bu deneyim, tüketicilerin arı ve bala bakış açısını köklü bir şekilde değiştirecektir." ifadelerini kullandı.

Katılımcıların Yorumları

Kafilede yer alan Mustafa Ertekin, fotoğraf sanatı ile ilgilendiğini ve apiturizme olan ilgisinin dört yıl öncesine dayandığını belirtti. Ertekin, "Her rotada farklı arı ve arıcılıkla karşılaşıyoruz. Bu turlar, katılımcılara bölgenin doğasını, kültürünü ve coğrafyasını deneyimleme fırsatı sunuyor." açıklamasında bulundu.

Hacettepe Üniversitesi Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlknur Durukan da turlarda edindiği deneyimlerin kendisi için tatmin edici olduğunu vurguladı. Durukan, "Bu tur hem bilgi hem de farklı duyguları aynı anda yaşamak için harika bir fırsattı" dedi.

Artvin’e ilk kez gelen avukat Mücella Yurtoğlu Can ise gördüğü doğa manzaralarının kendisini etkilediğini ve arılara olan korkusunu yendiğini dile getirdi. Can, "Bu geziden çok keyif aldım. Arıları tanıdım ve onlara olan bakış açım değişti." ifadelerini kullandı.

Artvin'de arıcılık ile doğa turizmini birleştiren "apiturizm" faaliyetleri kapsamında kente gelen turist kafilesi, üç günlük programını tamamladı. Valiliğin destekleriyle Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından başlatılan apiturizm çalışmalarıyla, saf Kafkas arısı ile üretilen bal ve arı ürünlerinin tanıtılması ve tüketiciyle doğrudan buluşturulması amaçlanıyor. Katılımcılar, arı yetiştiricilerinden bal üretimi ve arıcılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Artvin'de arıcılık ile doğa turizmini birleştiren "apiturizm" faaliyetleri kapsamında kente gelen turist kafilesi, üç günlük programını tamamladı. Valiliğin destekleriyle Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından başlatılan apiturizm çalışmalarıyla, saf Kafkas arısı ile üretilen bal ve arı ürünlerinin tanıtılması ve tüketiciyle doğrudan buluşturulması amaçlanıyor. Katılımcılar, arı yetiştiricilerinden bal üretimi ve arıcılık faaliyetleri hakkında bilgi aldı.