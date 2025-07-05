Artvin’de Boğa Güreşleriyle 44. Kafkasör Festivali Coşkulu Devam Ediyor

Artvin’de 44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali

Artvin ilinde gerçekleştirilen "44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali", boğa güreşleri ile büyük bir heyecanla devam ediyor. Festival, Artvin Belediyesi tarafından şehir merkezine 12 kilometre uzaklıktaki 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda düzenlenmektedir.

Boğa Güreşlerinin Üçüncü Günü

Festivalin üçüncü gününde, boğa güreşi kültürünü yaşatmak amacıyla 38 boğa çeşitli kategorilerde arenaya çıktı. "Küçük orta", "büyük orta" ve "süper baş" kategorileri dâhilinde gerçekleştirilen güreşler, zaman zaman yağmur, sis ve soğuk havadan etkilenmesine rağmen binlerce kişi tarafından izlendi.

Şampiyon Boğalar

Küçük orta kategorisinde Erkan Keskin'in "Bozo" adlı boğası, büyük orta kategorisinde Selim Sargun'un "Çirkin Kral" boğası ve süper baş kategorisinde Osman Tebelleş'in "Nişan" adlı boğası, rakiplerini yenerek şampiyonluklarını ilan ettiler.

Ödül Töreni

Güreşlerin ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren boğaların sahiplerine, Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ve diğer yetkililer tarafından kupa ve hediye çekleri verildi.

Artvin'de düzenlenen "44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" boğa güreşleriyle sürdü. Etkinlik, Artvin Belediyesince şehir merkezine 12 kilometre uzaklıktaki 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda düzenlendi.

Artvin'de düzenlenen "44. Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali" boğa güreşleriyle sürdü. Etkinlik, Artvin Belediyesince şehir merkezine 12 kilometre uzaklıktaki 1200 rakımlı Kafkasör Yaylası'nda düzenlendi.