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Artvin'de Heyelan: Karadeniz Sahil Yolu Ulaşıma Kapandı

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, ulaşım için alternatif yollar arıyor.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 15:17
Artvin'de Heyelan: Karadeniz Sahil Yolu Ulaşıma Kapandı

Heyelan Sonrası Karadeniz Sahil Yolu Ulaşıma Kapatıldı

Artvin'in Arhavi ilçesinde, Kıyıcık mevkisinde meydana gelen büyük heyelan, Karadeniz Sahil Yolu'nu çift yönlü ulaşıma kapattı. Yamaçtan kopan büyük toprak ve kaya kütleleri, yolda ciddi hasara yol açarak, ulaşımı aksattı.

Heyelan sırasında yoldan geçmekte olan bir otomobilde de hasar meydana geldi. Olay yerine derhal Karayolları, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Vali Ergün: "Riskler Hala Mevcut"

Artvin Valisi Turan Ergün, olay sonrası yaptığı açıklamada, saat 03.15 sıralarında Rize-Artvin il sınırında büyük bir heyelan meydana geldiğini belirtti. Vali Ergün, "Bununla ilgili gerekli tedbirleri aldık. Emniyet, jandarma, Kızılay, Karayolları, AFAD ve sağlık ekipleri bölgede" dedi.

Kara yolunda 3-4 metre yüksekliğinde toprak birikintisi oluştuğuna dikkat çeken Ergün, "Heyelan altında araç kalıp kalmadığına dair bilgi gelmedi. Tünel kayıtlarında 'Hangi araçlar girdi, hangi araçlar çıktı?' incelemesi yapılıyor. Temennimiz altında araç olmasın" ifadelerini kullandı.

Alternatif Ulaşım Yolları

Ulaşımın acil durumlarda Arhavi Yolgeçen köyü ile Fındıklı ilçesinin Derbent köyü arasındaki köy yolundan sağlanacağı belirtildi. Ergün, "Sahil Güvenlik ekiplerimiz de denizden durumu takip ediyor" dedi.

İş Makinaları Çalışmalara Başladı

Vali Ergün, heyelan alanında yapılan çalışmaların devam ettiğini ve yamaçtan kayan toprağın denize kadar ulaştığını ifade etti. "Önceliğimiz bu yolun trafiğe açılması. Çalışmalarımız bu şekilde devam ederse akşama kadar bir aşamaya getiririz" diye konuştu.

Üst kottaki bir köyde tedbir amaçlı bir evin tahliye edildiğini kaydeden Ergün, geceden beri kapalı olan yolun akşama kadar da kapalı kalacağının öngörüldüğünü belirtti.

"Artvin'in giriş illerinde araçların bölgeye gelmemesi yönünde tedbirler uyguluyoruz. Zorunlu durumlarda köy yolundan ulaşım sağlıyoruz. Ayrıca Sahil Güvenlik botlarla acil durumlarda yolcu taşıyor" diyerek açıklamasını tamamladı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma...

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma...

Artvin'in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu Karadeniz Sahil Yolu, çift yönlü ulaşıma kapandı.

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