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Artvin'de İzinsiz Orman Kesimi: Kooperatif Başkanı Gözaltına Alındı

Artvin'de ormanda izinsiz kesim gerçekleştiren kooperatif başkanı ve iki sürücü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 18:10
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 18:27
Artvin'de İzinsiz Orman Kesimi: Kooperatif Başkanı Gözaltına Alındı

Artvin'de İzinsiz Orman Kesimi Olayı

Artvin'in Borçka ilçesinde, Çifteköprü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanının, izinsiz orman emvali kesimi nedeniyle gözaltına alındığı bildirildi.

Olaya Müdahale Eden Ekipler

İl Jandarma Komutanlığı ve Borçka Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, Çifteköprü köyü yakınlarındaki Çiftepınar mevkisinde izinsiz orman kesimi yapılacağına dair ihbar aldılar. Harekete geçen ekipler, orman emvali yüklü 2 kamyonu durdurarak, izinsiz kesimi yapılan malzemenin taşındığını tespit etti.

Sürücüler ve Kooperatif Başkanı Gözaltında

Sürücüler Y.A. ve M.Ö., olayla ilgili olarak gözaltına alındı. Yapılan incelemeler sonucu, izinsiz kesimin Çifteköprü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Gökhan Genç koordinesinde gerçekleştirildiği tespit edildi. Gökhan Genç de gözaltına alındı.

El Konulan Orman Emvali

Ekipler, durdurulan kamyonlarda 14 metreküp, Gökhan Genç'in arazisinde ise 32 metreküp toplamda 46 metreküp orman emvaline el koydu. Sürücüler, jandarmada sorgulandıktan sonra serbest bırakılırken, Gökhan Genç de savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı.

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