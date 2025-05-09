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Artvin'de Kara Yoluna Düşen Kaya Ulaşımı Tek Şeride Düşürdü

Artvin-Ardanuç kara yolunda gerçekleşen kaya düşmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 09.05.2025 22:05
Güncelleme Tarihi: 09.05.2025 22:05
Artvin'de Kara Yoluna Düşen Kaya Ulaşımı Tek Şeride Düşürdü

Artvin-Ardanuç Karayolunda Kaya Düşmesi

Artvin'in Ardanuç ilçesine giden kara yolunda, 35. kilometredeki Ferhatlı köyü mevkisinde meydana gelen kaya düşmesi, ulaşımı ciddi şekilde etkiledi. Olay sonucunda yol, tek şeride düştü.

Güvenlik Önlemleri Alındı

Kayanın düştüğü bölgeye jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi. Ekipler, kazaya karışabileceği düşünülen yollar için işaret levhaları ve güvenlik şeritleriyle önemli önlemler aldı.

Gelecek Çalışmalar

Kayanın yol üzerinden kaldırılması için yarın çalışma yapılması planlanıyor. Ulaşımın normale dönmesi için hızla müdahale edileceği bildirildi.

Artvin-Ardanuç Kara yolunun 35. kilometresindeki Ferhatlı köyü mevkisine, yamaçtan yuvarlanan kaya...

Artvin-Ardanuç Kara yolunun 35. kilometresindeki Ferhatlı köyü mevkisine, yamaçtan yuvarlanan kaya düştü. Kara yolunda, kaya düşmesi nedeniyle ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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