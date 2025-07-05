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Artvin'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Genç Polis Hayatını Kaybetti

Artvin'de çadırda karbonmonoksitten zehirlenen polis memuru Sercan Yerebakan hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 15:31
Artvin'de Karbonmonoksit Zehirlenmesi: Genç Polis Hayatını Kaybetti

Artvin'de meydana gelen üzücü bir olayda, 27 yaşındaki polis memuru Sercan Yerebakan, yaylada kaldığı çadırda karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu yaşamını yitirdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli genç polis, yıllık iznini memleketi Artvin'de geçirmeye karar vermişti. 44. Kafkasör Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen boğa güreşlerini izlemek amacıyla Kafkasör Yaylası'nda çadır kurdu ve geceyi burada geçirmek üzere yattı.

Sabah saatlerinde çadıra gelen akrabaları, Yerebakan'ı hareketsiz halde bulunca durumu hemen yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, müdahale etti fakat Yerebakan, Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti.

Yapılan ilk incelemede, genç polisinçadırda bulunan çamaşır makinesi kazanından yapılan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Olay, bölge halkında büyük üzüntü yarattı ve polis teşkilatı başta olmak üzere birçok kişi bu acı kaybı derin bir üzüntüyle karşıladı.

Artvin'de polis memuru, yaylada kaldığı çadırda karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını...

Artvin'de polis memuru, yaylada kaldığı çadırda karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

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