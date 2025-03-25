Artvin'de Kaya Düşmesi: Bir Kişi Yaralandı

Artvin'de yamaçtan düşen kaya parçaları otomobile çarptı, 1 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 00:09
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 00:09
Artvin'de Kaya Düşmesi: Bir Kişi Yaralandı

Artvin'de Yamaçtan Düşen Kayalar Otomobile Çarptı

Artvin'in Şavşat ilçesinde gerçekleşen bir olayda, yamaçtan kopan kaya parçaları, bir otomobilin üzerine düştü ve bu sırada araçtaki Gökay Karahan yaralandı.

Olayın Detayları

Olay, Artvin-Şavşat kara yolunun yaklaşık 30. kilometresinde meydana geldi. Seyir halindeki 26 ADU 918 plakalı otomobilin üzerine düşen kaya parçaları, aracın camından içeri girdi.

Bu talihsiz olayda yaralanan Karahan, cam kesikleri ve kaya parçalarının isabet etmesi sonucu çeşitli yaralar aldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri hemen olay yerine intikal etti.

Yaralı Hastaneye Kaldırıldı

Yaralı Gökay Karahan, ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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