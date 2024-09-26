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Artvin'de Köylüler İmece Usulüyle Yol Bakımına Destek Oldu

Artvin'de köylüler, ağır yağışlar sonrası bozulan yollarını imece usulüyle onarıp dayanışma örneği gösterdi.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 15:01
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 15:08
Artvin'de Köylüler İmece Usulüyle Yol Bakımına Destek Oldu

Artvin'de Köylüler İmece Usulüyle Yollarını Onardı

Artvin'in Borçka ilçesinde, etkili olan yağışların ardından köy yollarında yaşanan bozulmalar, köylüler tarafından imece usulü onarıldı.

Camili Havzası'ndaki 6 köyden biri olan Efeler köyünde, şiddetli yağışların yol açtığı hasar, köy sakinlerini bir araya getirdi. İl Özel İdaresine başvurmak yerine kendi çabalarıyla yollarını onarmaya karar veren köylüler, muhtar Davut Avcı öncülüğünde toplandı.

İmece usulüyle yola çıkan köylüler, çukurları doldurarak ve heyelanla sürüklenen kaya parçalarını temizleyerek önemli bir proje gerçekleştirdi.

Muhtarın Açıklamaları

Muhtar Davut Avcı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İmece kültürü, geçmişten günümüze süregelen önemli bir değer. Devletimizin hizmetlerinden memnunuz, ancak iş makinelerinin düzeltemediği yerleri bizler el birliğiyle düzeltmeye çalışıyoruz" dedi.

Yoğun yağışlar sonrası birçok noktada tahribat yaşandığını belirten Avcı, "İş makineleri devrede, ancak bizim yollarımız insan gücü ile düzeltilebilecek durumda. Bu sebeple kendi imkanlarımızla bu organizasyonu gerçekleştiriyoruz," şeklinde konuştu.

Köylülerden Destek Açıklamaları

Köy sakinlerinden Niyazi Avcı, "Kazma ve küreklerle yollarımızı onarıyoruz, tıkanan su kanallarını da temizliyoruz" ifadesinde bulundu.

Bir diğer köylü Şemsettin Sarı ise, "Yollarımız geçtiğimiz günlerde İl Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlendi, ama yeni yağışlar nedeniyle tekrar bozuldu. Her şeyi devletten beklemek doğru değil, bu yüzden köy olarak kendi imkanlarımızla çözüm buluyoruz" dedi.

Böylece köylüler, dayanışma vurgusuyla hem kendi yollarını onardı hem de imece kültürünü yaşatmaya devam etti.

Artvin'in Borçka ilçesinde yağışlar sebebiyle bozulan köy yollarını, vatandaşlar imece usulüyle...

Artvin'in Borçka ilçesinde yağışlar sebebiyle bozulan köy yollarını, vatandaşlar imece usulüyle düzeltti.

Artvin'in Borçka ilçesinde yağışlar sebebiyle bozulan köy yollarını, vatandaşlar imece usulüyle...

Artvin'in Borçka ilçesinde yağışlar sebebiyle bozulan köy yollarını, vatandaşlar imece usulüyle düzeltti.

Artvin'in Borçka ilçesinde yağışlar sebebiyle bozulan köy yollarını, vatandaşlar imece usulüyle...

Artvin'in Borçka ilçesinde yağışlar sebebiyle bozulan köy yollarını, vatandaşlar imece usulüyle düzeltti.

Artvin'in Borçka ilçesinde yağışlar sebebiyle bozulan köy yollarını, vatandaşlar imece usulüyle...

Artvin'in Borçka ilçesinde yağışlar sebebiyle bozulan köy yollarını, vatandaşlar imece usulüyle düzeltti.

Artvin'in Borçka ilçesinde yağışlar sebebiyle bozulan köy yollarını, vatandaşlar imece usulüyle...

Artvin'in Borçka ilçesinde yağışlar sebebiyle bozulan köy yollarını, vatandaşlar imece usulüyle düzeltti.

Artvin'in Borçka ilçesinde yağışlar sebebiyle bozulan köy yollarını, vatandaşlar imece usulüyle...

Artvin'in Borçka ilçesinde yağışlar sebebiyle bozulan köy yollarını, vatandaşlar imece usulüyle düzeltti.

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