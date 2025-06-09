Artvin'de Tünel İçi Trafik Kazası: 5 Yaralı

Artvin'de meydana gelen tünel içi trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza, Artvin-Erzurum kara yolu üzerindeki Zeytinlik köyü mevkiinde bulunan Kapan-1 tünelinde gerçekleşti.

Olay, Emrullah Ünal (47) idaresindeki 53 AD 471 plakalı otomobil ile Hakan Önal'ın (38) kullandığı 25 AAU 559 plakalı otomobilin çarpışmasıyla gerçekleşti. Kaza sonrası olay yerine hızlıca 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile birlikte Nuray (44), Tuğba (15) ve Muhammed Ünal (11) hastaneye kaldırıldı. Yaralıların tedavi altına alındığı Artvin Devlet Hastanesi'nde sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Artvin'de tünel içinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Artvin'de tünel içinde iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.