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Artvin'de Yamaç Paraşütü Eğitimi Rüzgarı Esti

Artvin'de Türk Hava Kurumu tarafından 10 kişiye yamaç paraşütü eğitimi verildi. Katılımcılar ilk uçuş heyecanını yaşadı.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 12:00
Artvin'de Yamaç Paraşütü Eğitimi Rüzgarı Esti

Artvin'de Yamaç Paraşütü Eğitimi Rüzgarı Esti

Türk Hava Kurumu (THK) Artvin Şube Başkanlığı, kentin doğa ve adrenalin tutkunları için bir fırsat sundu. 10 kişiye yamaç paraşütü eğitimi verildi.

Yamaç paraşütünü tanıtmak ve sevdirmek amacıyla düzenlenen "P2 Yamaç Paraşütü Temel Eğitimi" kursunda, eğitmenler Serkan Sarıkaya ve Şenol Üstünel görev aldı. Katılımcılar, bir haftalık süren teorik ve pratik eğitimlerin ardından Artvin-Ardahan il sınırındaki bölgede ilk uçuşlarını gerçekleştirme fırsatı buldular.

Eğitmen Serkan Sarıkaya, kurs hakkında bilgi verirken, "24 saatlik teorik eğitimin ardından 8 saatlik yer çalışması yaptık. Öğrenciler tüm safhaları başarıyla geçtikten sonra 70 ile 300 metre yükseklikler arasında 10 sorti uçuş gerçekleştirdi," dedi.

THK'nın Uluslararası Havacılık Federasyonu'na üye olduğunu belirten Sarıkaya, kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara uluslararası geçerliliği olan başlangıç seviyesinde pilot sertifikası verildiğini ifade etti.

Kursiyerlerden 62 yaşındaki Seyfi Yazıcı, çocukluk hayalini gerçeğe dönüştürdüğünü vurguladı. Yazıcı, "Küçük yaştan beri ilgim vardı ama imkanım olmamıştı. THK'nın kursunu duyunca hemen başvurdum. 6 günlük eğitimin ardından uçuş yaptım. Tek başına uçmak çok keyifli. Ailem, yaşım nedeniyle tehlikeli buluyor ama ben adrenalini seviyorum," şeklinde konuştu.

Başka bir kursiyer Tolga Şatır ise, "Bugün 7 uçuş yaptım. İnanılmaz bir adrenalin ve keyif. Bu spora devam edeceğim. Kendi paraşütümü alarak Artvin'in eşsiz doğasında uçmayı hedefliyorum," ifadelerini kullandı.

Türk Hava Kurumu (THK) Artvin Şube Başkanlığınca 10 kişiye yamaç paraşütü eğitimi verildi....

Türk Hava Kurumu (THK) Artvin Şube Başkanlığınca 10 kişiye yamaç paraşütü eğitimi verildi. Katılımcılar, bir hafta süren teorik ve saha eğitimlerinin ardından Artvin-Ardahan il sınırındaki mevkide ilk uçuş heyecanını yaşadı.

Türk Hava Kurumu (THK) Artvin Şube Başkanlığınca 10 kişiye yamaç paraşütü eğitimi verildi....

Türk Hava Kurumu (THK) Artvin Şube Başkanlığınca 10 kişiye yamaç paraşütü eğitimi verildi. Katılımcılar, bir hafta süren teorik ve saha eğitimlerinin ardından Artvin-Ardahan il sınırındaki mevkide ilk uçuş heyecanını yaşadı.

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