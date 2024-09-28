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Artvin'de Yıkılan Bina Altında Kalan 93 Yaşındaki Adamın Korkutucu Deneyimi

Artvin'de bir bina yıkıldı. 93 yaşındaki Ziya Tatar, enkaz altından son anda kurtuldu ve yaşadığı korkuyu paylaştı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 13:37
Artvin'de Yıkılan Bina Altında Kalan 93 Yaşındaki Adamın Korkutucu Deneyimi

93 Yaşındaki Ziya Tatar, Artvin'de Yıkılan Bina Altında Kaldı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde, Barış Caddesi'nde bulunan bir bina, inşaat çalışmaları sırasında aniden yıkıldı. O sırada dükkana girmeye çalışan Ziya Tatar, zorlukla enkazdan kurtuldu.

Korku Dolu Anlar

Tatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çocuklara bir şeyler alacaktım. Bakkala gitmek için yola çıkmıştım, tam o sırada bina çöktü." dedi. Yüzünde ve elinde yaralar oluştuğunu, ayrıca ayak parmağının kırıldığını belirtti.

Amca, Kötü Bir Durumdan Kurtuldu

Ziya Tatar, "Kahretsin, çok korktuk, ama şükürler olsun ki şimdi iyiyim." ifadelerini kullandı. Amcasını kurtarmaya çalıştığını belirten Paşa Ali Tatar, "Bina çatırdamaya başladığında dışarıya çıktım. Yaşlı amcamızı hızla kurtardım." diye konuştu. Tatar, "İnsanlar birbirine yardım etmelidir. Bu durum, hepimizi etkileyen bir olaydır." dedi.

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