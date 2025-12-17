Konya Meram'da 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın

Konya'da bir binanın çatı katında çıkan yangın, mahallede panik yarattı. Olay, merkez Meram ilçesi Sahibiata Mahallesi Kumru Sokak'ta meydana geldi.

Olay ve İhbar

Edinilen bilgiye göre, 3 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Hasar

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek alevleri söndürdü. Yangından etkilenen kimse olmazken, binanın çatısında maddi hasar oluştu.

Soruşturma

Yangına ilişkin olarak yetkililer tarafından tahkikat başlatıldı. Olayın çıkış nedeni yapılan incelemelerin ardından belirlenecek.

