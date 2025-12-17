Sivas'ta 10 Kaçak Göçmen Yakalandı — Minibüste Gözaltı

Sivas'ta 10 Kaçak Göçmen Yakalandı

Minibüste yakalananlar İl Göç İdaresi'ne gönderildi

Sivas’ta jandarma ekiplerinin D-100 kara yolunda durdurduğu minibüste 10 kaçak göçmen yakalandı, minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

Olay, Koyulhisar İlçe Jandarma ile Gökdere Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması sonucu gerçekleşti. Ekipler tarafından durdurulan minibüsün sürücüsünün Ö.F.S. olduğu belirlendi.

Minibüs içinde yurda yasa dışı yollardan girdiği tespit edilen Afganistan uyruklu 10 kaçak göçmen bulundu. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Olayla ilgili olarak minibüs sürücüsü gözaltına alındı.

