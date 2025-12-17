Gebze'de Arslan Apartmanı Faciası: Sakinler Zemin Raporlarını Bekliyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 29 Ekim tarihinde çöken 7 katlı Arslan Apartmanı felaketinin ardından, bölgedeki vatandaşlar alınacak kararlar için zemin etüt raporlarının açıklanmasını bekliyor.

Binanın çökmesi sonucu Emine ve Levent Bilir çifti ile çocukları Muhammet Emir (12) ve Hayrunnisa Nur (14) hayatını kaybetmiş, 18 yaşındaki Dilara Bilir enkazdan sağ kurtarılmıştı. Facianın ardından risk oluşturduğu değerlendirilen binalar tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yapılan incelemeler

Bölgedeki zemin taramaları, üniversiteler ve TÜBİTAK tarafından gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda 21 bina riskli bulunarak tahliye edildi. Yetkililer tarafından yürütülen etütlerin sonuçları, bina sakinlerinin geleceğini belirleyecek.

Sakinlerin bekleyişi ve talepleri

Yıkılan binanın önünde toplanan ve evlerine dönemeyen vatandaşlar, zemin raporlarının açıklanmasını talep ediyor. Sakinler, sürecin nasıl işleyeceğinin netleşmesini ve sonuçların şeffaf şekilde paylaşılmasını istediklerini belirtiyor: "Zemin raporları henüz açıklanmadı. Sürecin belirlenmesini, sonuçların şeffaf şekilde bizimle paylaşılmasını istiyoruz".

Vatandaşlar, raporların kamuoyu ile paylaşılması ve alınacak tedbirlerin açık biçimde duyurulması gerektiğini vurguluyor.

