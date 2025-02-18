Artvin'den Kardeş Okula Sıcak Dokunuş: Öğretmenler Atkı Ördü

Artvin'deki öğretmenler, deprem bölgesindeki kardeş okula atkı örerek umut gönderdi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 11:27
Artvin'den Kardeş Okula Sıcak Dokunuş: Öğretmenler Atkı Ördü

Artvin'de öğretmenler, deprem bölgesindeki kardeş okulun öğrencilerine atkı ördü. Vakıfbank İlkokulu öğretmenleri, sosyal sorumluluk duygusuyla hayata geçirdiği "İlmek İlmek Umut, Geleceğe Sıcak Dokunuş" projesi kapsamında, fırsat bulduklarında atkı örerek, bu yardımı deprem bölgesindeki öğrencilere ulaştırdı.

Örgü atkılar, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Yıldızkent Şehit Şeref Ortaokulu öğrencilerine gönderilmek üzere hazırlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, öğretmenlerin gerçekleştirdiği projenin çok anlamlı olduğunu belirterek, "Deprem bölgesindeki öğrencilerimizin soğuk ve zor koşullarda geçen kışını daha mutlu ve sıcak geçirmeleri için öğretmenlerimiz bu katkıyı sağladı," dedi.

Acar, projenin her aşamasında emeği geçen öğretmenlere teşekkür ederek, 60 öğrenciye atkı ulaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Projeyi hayata geçiren öğretmenlerden Gül Köse, fikirlerin öğretmenler odasında yapılan bir konuşma sonrası ortaya çıktığını belirtti. Köse, "Kış mevsimi münasebetiyle atkıyla başlayıp, her ay bir etkinlik yapma kararı aldık. Müdürümüzle görüştük ve Kahramanmaraş'taki kardeş okulumuzu belirledik. Bu ayki etkinliğimiz atkı örmek oldu. Kadın öğretmenlerimizle birlikte 60’a yakın atkıyı tamamladık," dedi.

Artvin'de öğretmenler, ördükleri atkıları deprem bölgesindeki kardeş okulun öğrencilerine...

Artvin'de öğretmenler, ördükleri atkıları deprem bölgesindeki kardeş okulun öğrencilerine gönderdi. Vakıfbank İlkokulu öğretmenleri sosyal sorumluluk duygusuyla "İlmek İlmek Umut, Geleceğe Sıcak Dokunuş" adını verdikleri proje kapsamında hazırladıkları el emeği atkılar, kardeş okul Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Yıldızkent Şehit Şeref Ortaokulu öğrencilerine gönderildi.

Artvin'de öğretmenler, ördükleri atkıları deprem bölgesindeki kardeş okulun öğrencilerine...

Artvin'de öğretmenler, ördükleri atkıları deprem bölgesindeki kardeş okulun öğrencilerine gönderdi. Vakıfbank İlkokulu öğretmenleri sosyal sorumluluk duygusuyla "İlmek İlmek Umut, Geleceğe Sıcak Dokunuş" adını verdikleri proje kapsamında hazırladıkları el emeği atkılar, kardeş okul Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Yıldızkent Şehit Şeref Ortaokulu öğrencilerine gönderildi.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orgeneral Gürak, İsveçli Mevkidaşı Claesson ile Görüştü
2
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bağcıoğlu, Çorum'da Gazilere Destek İçin Çalışmalarını Açıkladı
3
Ramazan Öncesi Restoran Fiyat Denetimleri Sürüyor
4
Tahran'da Haşdi Şabi ile İran Güvenlik Konseyi Görüşmesi
5
Çanakkale, Belgrad ve Berlin Fuarlarında Turizmde Söz Sahibi Olacak
6
Beylikdüzü'nde Ters Yönde İlerleyen Servis Minibüsüne Ceza
7
Yenidoğan Çetesi Davasında Üçüncü Duruşma Başladı

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!