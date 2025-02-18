Artvin'den Kardeş Okula Sıcak Dokunuş: Öğretmenler Atkı Ördü

Artvin'de öğretmenler, deprem bölgesindeki kardeş okulun öğrencilerine atkı ördü. Vakıfbank İlkokulu öğretmenleri, sosyal sorumluluk duygusuyla hayata geçirdiği "İlmek İlmek Umut, Geleceğe Sıcak Dokunuş" projesi kapsamında, fırsat bulduklarında atkı örerek, bu yardımı deprem bölgesindeki öğrencilere ulaştırdı.

Örgü atkılar, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Yıldızkent Şehit Şeref Ortaokulu öğrencilerine gönderilmek üzere hazırlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, öğretmenlerin gerçekleştirdiği projenin çok anlamlı olduğunu belirterek, "Deprem bölgesindeki öğrencilerimizin soğuk ve zor koşullarda geçen kışını daha mutlu ve sıcak geçirmeleri için öğretmenlerimiz bu katkıyı sağladı," dedi.

Acar, projenin her aşamasında emeği geçen öğretmenlere teşekkür ederek, 60 öğrenciye atkı ulaştırılmasının hedeflendiğini kaydetti.

Projeyi hayata geçiren öğretmenlerden Gül Köse, fikirlerin öğretmenler odasında yapılan bir konuşma sonrası ortaya çıktığını belirtti. Köse, "Kış mevsimi münasebetiyle atkıyla başlayıp, her ay bir etkinlik yapma kararı aldık. Müdürümüzle görüştük ve Kahramanmaraş'taki kardeş okulumuzu belirledik. Bu ayki etkinliğimiz atkı örmek oldu. Kadın öğretmenlerimizle birlikte 60’a yakın atkıyı tamamladık," dedi.

Artvin'de öğretmenler, ördükleri atkıları deprem bölgesindeki kardeş okulun öğrencilerine gönderdi. Vakıfbank İlkokulu öğretmenleri sosyal sorumluluk duygusuyla "İlmek İlmek Umut, Geleceğe Sıcak Dokunuş" adını verdikleri proje kapsamında hazırladıkları el emeği atkılar, kardeş okul Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Yıldızkent Şehit Şeref Ortaokulu öğrencilerine gönderildi.

Artvin'de öğretmenler, ördükleri atkıları deprem bölgesindeki kardeş okulun öğrencilerine gönderdi. Vakıfbank İlkokulu öğretmenleri sosyal sorumluluk duygusuyla "İlmek İlmek Umut, Geleceğe Sıcak Dokunuş" adını verdikleri proje kapsamında hazırladıkları el emeği atkılar, kardeş okul Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Yıldızkent Şehit Şeref Ortaokulu öğrencilerine gönderildi.