Artvin Öğrencileri İçin Yeni Protokol: Başarıyı Artırmayı Hedefliyor

Artvin Öğrencilerinin Başarı Hedefi

Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Artvinliler Hizmet Vakfı arasında, Artvin'deki ortaöğretim öğrencilerinin üniversiteye giriş sınavı başarılarını artırmak amacıyla imzalanan işbirliği protokolü doğrultusunda yapılan çalışmalar, İstanbul'da düzenlenen bir değerlendirme toplantısında gündeme geldi.

Toplantıya Katılan İsimler

Vakfın Beykoz'daki merkezinde yapılan toplantıya Artvin Valisi Turan Ergün, Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, akademisyenler, iş insanları ve vakfın yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Eğitime Yatırım Artıyor

Toplantıda konuşan Vali Ergün, Artvin'de eğitime ayrılan payın giderek arttığını duyurdu. Ergün, Artvin'deki 156 okulda toplamda 23 bin 401 öğrenci ile eğitim öğretim faaliyetlerinin sürdüğünü belirtti. Başarıyı teşvik etmek amacıyla sadece 2 yıl içerisinde 1575 öğrenciye yüz yüze kurslar verildiğini, başarılı öğrencilere çeşitli ödüller ve kültür gezileri organize edildiğini ifade etti. Ayrıca, tüm 8. ve 12. sınıf öğrencilerine çevrim içi öğrenme platformu sunulduğunu vurguladı.

Öğrenci Başarısını Artırmak İçin İşbirliği

Artvin İl Milli Eğitim Müdürü Fahri Acar, okula devam oranında Türkiye genelinde birinci olduklarını belirtirken, vakıfla işbirliği yapma nedenlerini açıkladı. Acar, kentteki en başarılı öğrencilerin öğrenimlerini başka şehirlerde sürdürme kararlarının sınıflardaki başarılı öğrenci sayısını azalttığına dikkat çekti. Bu yüzden eğitimdeki sorunları çözmek amacıyla vakıfla ortak projeler yürütmeye başladıklarını sözlerine ekledi. İlk adım olarak, Artvin'deki 21 başarılı öğrenciyi 1 haftalık İstanbul gezisi ile ödüllendirdiklerini kaydetti.

Eğitim Sorunlarının Çözümü İçin Birlikte Hareket Edilmeli

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik ise eğitimde müfredat, öğretmen ve öğrenci unsurlarının önemine değinerek, "Yaşadığımız coğrafyayı hiçbir zaman unutmayalım. Eğer biz başarılı olursak çevremize ve ülkemize ışık saçacağız. Dolayısıyla eğitim sorununu mutlak süreçte çözmemiz gerektiğini bu değerlendirme toplantımızla ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, işbirliği protokolü kapsamındaki çalışmalara yönelik devam eden toplantılar gerçekleştirildi.

Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Artvinliler Hizmet Vakfı arasında, Artvin'deki ortaöğretim öğrencilerinin üniversiteye giriş sınavı başarılarının artırılması amacıyla imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yapılan çalışmalar, İstanbul'da düzenlenen değerlendirme toplantısında ele alındı. Vakfın Beykoz'daki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik katılarak konuşma yaptı.

Artvin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Artvinliler Hizmet Vakfı arasında, Artvin'deki ortaöğretim öğrencilerinin üniversiteye giriş sınavı başarılarının artırılması amacıyla imzalanan işbirliği protokolü kapsamında yapılan çalışmalar, İstanbul'da düzenlenen değerlendirme toplantısında ele alındı. Vakfın Beykoz'daki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik katılarak konuşma yaptı.