Artvin Şavşat Akdamla'da Yangına Kar Engeli: Ekipler Yolu Açtı

Artvin'in Şavşat ilçesi Akdamla köyünde çıkan yangına yoğun kar nedeniyle müdahale güçlükle sağlandı; ekipler yolu açarak yangını kontrol altına aldı. Can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 10:09
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 10:12
Akdamla köyünde ahşap evde çıkan yangın, yoğun kar nedeniyle müdahaleyi zorlaştırdı

Artvin'in Şavşat ilçesine bağlı Akdamla köyünde bir konutta çıkan yangına müdahalede kar engeli yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, 04.00 sıralarında ahşap bir evde yangın çıktığı ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi koordinesinde bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay yerine AFAD, Şavşat Belediyesi İtfaiyesi, jandarma, İl Özel İdaresi, ŞAKUT (Şavşat Arama Kurtarma Derneği) ve Şavşat Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımın güçleştiği bölgede, İl Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle yolu açarak müdahale ekiplerinin yangın alanına ulaşmasını sağladı.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı, söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

