Artvin Şavşat'ta oltası elektrik tellerine takılan balıkçı öldü
Olayın ayrıntıları
Artvin'in Şavşat ilçesinde dere kenarında balık tutarken oltası elektrik tellerine takılan bir kişi hayatını kaybetti.
Mehmet Türüt (44), Mısırlı köyünde balık tutmak için dere kenarına indiği sırada oltasının elektrik tellerine takılması nedeniyle elektrik akımına kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mehmet Türüt'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Türüt'ün cenazesi otopsi için Artvin Adli Tıp Kurumuna gönderildi.