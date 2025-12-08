DOLAR
42,54 0%
EURO
49,61 0%
ALTIN
5.758,65 0%
BITCOIN
3.911.844,96 0%

Arvento'da Araç Takip Sistemi Çöktü: Sunucular 2 Saat Erişilemedi

Arvento'nun araç takip sunucuları 2 saatten fazla erişilemedi; kurumdan henüz bir açıklama yapılmadı.

Yayın Tarihi: 08.12.2025 12:10
Güncelleme Tarihi: 08.12.2025 12:10
Arvento'da Araç Takip Sistemi Çöktü: Sunucular 2 Saat Erişilemedi

Arvento'da Araç Takip Sistemi Çöktü: Sunucular 2 Saat Erişilemedi

Kesinti kullanıcıları etkiledi

Türkiye'de araç takip hizmeti veren Arvento'nun sunucularına kullanıcılar yaklaşık 2 saatten fazla süre boyunca ulaşamadı.

Hizmete erişimde yaşanan bu kesinti, sistem üzerinden takip yapan firmalar ve bireysel kullanıcılar tarafından bildirildi. Kesintinin kapsamı ve etkileri ile ilgili resmi bir veri paylaşılmadı.

Arvento tarafından konuyla ilgili olarak kurumdan açıklama yapılmadı; yetkililerden henüz bir bilgilendirme gelmedi.

Olayla ilgili gelişmeler ve olası geri dönüşler takip edilmeye devam ediyor.

ARAÇ TAKİP HİZMETİ VEREN ARVENTO’NUN SUNUCULARINA 2 SAAT ULAŞILAMADI.

ARAÇ TAKİP HİZMETİ VEREN ARVENTO’NUN SUNUCULARINA 2 SAAT ULAŞILAMADI.

İLGİLİ HABERLER

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Afyonkarahisar'da Hamsi Bereketi: Şuhut'ta Balık Tezgahları Hareketlendi
2
Menteşe Belediyesi Zabıta’dan Kapsamlı Etiket ve Gramaj Denetimi
3
Ekmek Kavgası Sona Erdi: Kedi ve Köpekler Dost Oldu
4
Çolakbayrakdar: Kocasinan'da Yerli ve Milli Üretimde Çığır Açıyoruz
5
Bilecikli Öğrenciler 4. Gülsin Onay Piyano Festivali'nden 3 Ödülle Döndü
6
Başkan Akın’dan İİhlas Muhabiri Suat Salgın’a geçmiş olsun ziyareti
7
Taşköprü'de 50 Yıllık Hayal: Çıraklıktan Dükkan Sahibine

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi