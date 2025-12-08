Arvento'da Araç Takip Sistemi Çöktü: Sunucular 2 Saat Erişilemedi

Kesinti kullanıcıları etkiledi

Türkiye'de araç takip hizmeti veren Arvento'nun sunucularına kullanıcılar yaklaşık 2 saatten fazla süre boyunca ulaşamadı.

Hizmete erişimde yaşanan bu kesinti, sistem üzerinden takip yapan firmalar ve bireysel kullanıcılar tarafından bildirildi. Kesintinin kapsamı ve etkileri ile ilgili resmi bir veri paylaşılmadı.

Arvento tarafından konuyla ilgili olarak kurumdan açıklama yapılmadı; yetkililerden henüz bir bilgilendirme gelmedi.

Olayla ilgili gelişmeler ve olası geri dönüşler takip edilmeye devam ediyor.

