Arzu Çerkezoğlu bir kez daha DİSK Başkanı olarak seçildi

DİSK'in Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, genel kurulda tekrar seçildi. Pendik'te bir otelde gerçekleşen DİSK 17. Genel Kurulu'nda üçüncü gün genel başkanlık için oy kullanıldı.

Çerkezoğlu, 300 delegenin 244'ünün oyuyla genel başkanlığa yeniden seçildi. Arzu Çerkezoğlu, tebrikleri alırken yaptığı konuşmada, genel kurulun ve genel başkanlık seçiminin yapılmasına katkı sağlayanlara ve delegelere teşekkürlerini iletti.

İŞÇİ SINIFININ SESİ OLMAYA DEVAM

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) 17. Genel Kurulu'nda yapılan oylama sonucuna göre Arzu Çerkezoğlu yeniden genel başkanlığa seçildi. Çerkezoğlu, teşekkür konuşmasında DİSK'in işçi sınıfının sesi olmaya devam edeceğini söyledi.

Çerkezoğlu açıklamasında ülkenin her noktasında DİSK ile buluşmak isteyenlerin taleplerine karşılık vereceklerini belirtti. Sendikal haklar, gelir ve vergi dağılımında adalet de Çerkezoğlu'nun konuşmasında yer alan önemli detaylar oldu.

Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri olan ve yönetimden çekilecek Adnan Serdaroğlu'nu plaketle onurlandırdı. DİSK'in 17. Genel Kurulu, genel başkan ve yönetim kurulu seçimleriyle bitti.

