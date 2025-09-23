Asadov, Bakan Tekin'i Kabul Etti: Bakü'de Eğitim İşbirliğinde Yeni Adımlar

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Bakü'de Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i kabul etti; eğitim işbirliği, yeni okul açılışları ve mesleki eğitim protokolü ele alındı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 16:24
Görüşmede öncelikler ve somut projeler konuşuldu

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov, Bakü'de temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'i kabul etti. Azerbaycan Bakanlar Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre kabulde, iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ilişkilerinin, özellikle eğitim alanında dinamik biçimde gelişmesinden memnuniyet duyulduğu vurgulandı.

Görüşmede, Bakü Türk Anadolu Lisesi'nin yeni yerleşkesinin hizmete açılmasının, iki ülke arasındaki verimli eğitim işbirliğinin somut bir örneği olduğu kaydedildi. Ayrıca, gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren İstanbul'da Azerbaycan okulunun faaliyete başlayacağı belirtildi.

Bakan Tekin'in Karabağ Üniversitesi ile Şuşa, Fuzuli ve Ağdam şehirlerindeki ortaokul ve liseleri ziyaret etmesinin memnuniyetle karşılandığı ifade edildi. Tekin'in ziyareti çerçevesinde imzalanan mesleki ve teknik eğitim alanlarındaki işbirliği protokolü'nün önemi vurgulandı.

Kabulde ayrıca eğitim ve mesleki eğitim alanında mevcut durum ve işbirliği perspektifleri ele alındı; Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi'nin çalışmaları ve karşılıklı ilgi uyandıran diğer konular görüşüldü.

Kabulde yer alan isimler arasında Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu ve TBMM Türkiye-Azerbaycan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Şamil Ayrım da bulundu.

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov (sol 3), Bakü'de temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf...

Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov (sol 3), Bakü'de temaslarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin (sağ 3) ile görüştü.

