DOLAR
42,71 -0,05%
EURO
50,26 -0,11%
ALTIN
5.877,72 0,5%
BITCOIN
3.687.939,21 -0,58%

ASAT 13 Yeni Araçla Filosunu Güçlendirdi: 65 Milyon TL Yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, 65 milyon TL yatırımla 13 yeni hizmet aracı alarak altyapı hizmetlerinde hız ve verimliliği artırdı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 12:37
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 12:37
ASAT 13 Yeni Araçla Filosunu Güçlendirdi: 65 Milyon TL Yatırım

ASAT 13 Yeni Araçla Filosunu Güçlendirdi: 65 Milyon TL'lik Yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, hizmet kalitesini yükseltmek ve sahadaki operasyonel verimliliği artırmak amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Yatırım ve kapsam

Bu kapsamda, merkez ve ilçelerde altyapı hizmetlerinin daha hızlı ve verimli yürütülmesi hedefiyle 65 milyon TL tutarındaki yatırım doğrultusunda 13 yeni hizmet aracı envantere dahil edildi.

Ekipman ve hizmet iyileştirmeleri

ASAT, modern ve güçlü ekipman yatırımlarıyla saha müdahalelerinde hız ve etkinliği artırmayı amaçlıyor. Yeni araçlar sayesinde altyapı çalışmalarında aksama azalacak, bakım ve onarım süreçleri daha hızlı gerçekleşecek.

Beklenen etkiler

Yatırımın, vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunulmasına katkı sağlaması ve ASAT personelinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi sayesinde hizmet süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor.

ASAT MERKEZ VE İLÇELERDE ALTYAPI HİZMETLERİNİN DAHA HIZLI VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ ADINA...

ASAT MERKEZ VE İLÇELERDE ALTYAPI HİZMETLERİNİN DAHA HIZLI VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ ADINA 65 MİLYON TL YATIRIMLA 13 YENİ HİZMET ARACI ENVANTERE DAHİL EDİLDİ.

ASAT MERKEZ VE İLÇELERDE ALTYAPI HİZMETLERİNİN DAHA HIZLI VE VERİMLİ BİR ŞEKİLDE YÜRÜTÜLMESİ ADINA...

İLGİLİ HABERLER

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Tırdan 42 Afgan Kaçak Göçmen Çıktı
2
Yozgat Akdağmadeni'de Tarihi Objeler Ele Geçirildi
3
Adnan Uslular: Muhasebe, Beyanname ve Denetim Bir Bütündür — Kayseri SMMMO'dan 586 No'lu Tebliğ Tepkisi
4
Mersin’de Yenilenen Manolya Parkı’na Şehit Emre Öztürk’ün Adı Verildi
5
Sincan Belediyesi Kreşlerinde 'Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası' Coşkusu
6
Eskişehir'de bisiklet yüklü kamyonda yangın: İtfaiye söndürdü, polis soruşturuyor

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi