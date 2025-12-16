ASAT 13 Yeni Araçla Filosunu Güçlendirdi: 65 Milyon TL Yatırım

ASAT 13 Yeni Araçla Filosunu Güçlendirdi: 65 Milyon TL'lik Yatırım

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, hizmet kalitesini yükseltmek ve sahadaki operasyonel verimliliği artırmak amacıyla araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Yatırım ve kapsam

Bu kapsamda, merkez ve ilçelerde altyapı hizmetlerinin daha hızlı ve verimli yürütülmesi hedefiyle 65 milyon TL tutarındaki yatırım doğrultusunda 13 yeni hizmet aracı envantere dahil edildi.

Ekipman ve hizmet iyileştirmeleri

ASAT, modern ve güçlü ekipman yatırımlarıyla saha müdahalelerinde hız ve etkinliği artırmayı amaçlıyor. Yeni araçlar sayesinde altyapı çalışmalarında aksama azalacak, bakım ve onarım süreçleri daha hızlı gerçekleşecek.

Beklenen etkiler

Yatırımın, vatandaşlara daha kaliteli ve kesintisiz hizmet sunulmasına katkı sağlaması ve ASAT personelinin çalışma şartlarının iyileştirilmesi sayesinde hizmet süreçlerinin daha verimli hale getirilmesi hedefleniyor.

