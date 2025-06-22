ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği, Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Teknolojiyle Buluşuyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği büyük bir coşkuyla başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival çerçevesinde, Doğu Park Çocuk Sahnesi'nde açılan şenlik, minik ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Şenlik Sorumlusu Seçil Erbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ASELSAN'ın 50. yılına özel etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Tekno Macera Tırı, Mucitler Müzesi ve İnteraktif Deneyim Alanları ile çocuklara çeşitli etkinlikler sunuyoruz. Mucitler Müzesi'nde, eski mucitlerin günümüzdeki ASELSAN teknolojilerine olan etkilerini sergiliyoruz. Etkinlik süresince bilgilendirici videolar ve bilim şovları ile çocuklara bilimi sevdirmeyi amaçlıyoruz.”

Erbay, “Her gün düzenlenen 3 boyutlu dijital kitap etkinliği ile çocukların eğlenceli bir şekilde öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz.” diyerek, etkinliklerin just eğlenceden ibaret olmadığını vurguladı.

Etkinlik sonunda, katılımcı çocuklara küçük hediyeler olarak kitaplar dağıtılıyor. Bu sayede, hem eğlenip hem de bilime yönlendirilen çocuklar, unutulmaz bir deneyim yaşıyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği minik ziyaretçileri ağırlıyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği minik ziyaretçileri ağırlıyor.