DOLAR
39,62 0%
EURO
45,68 0%
ALTIN
4.296,95 0%
BITCOIN
3.947.684,18 2,95%

ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği, Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Teknolojiyle Buluşuyor

ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği, Samsun Kültür Yolu Festivali'nde miniklere teknoloji, eğlence ve bilimi buluşturuyor.

Yayın Tarihi: 22.06.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 22.06.2025 19:58
ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği, Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Teknolojiyle Buluşuyor

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği büyük bir coşkuyla başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen festival çerçevesinde, Doğu Park Çocuk Sahnesi'nde açılan şenlik, minik ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Şenlik Sorumlusu Seçil Erbay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ASELSAN'ın 50. yılına özel etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Tekno Macera Tırı, Mucitler Müzesi ve İnteraktif Deneyim Alanları ile çocuklara çeşitli etkinlikler sunuyoruz. Mucitler Müzesi'nde, eski mucitlerin günümüzdeki ASELSAN teknolojilerine olan etkilerini sergiliyoruz. Etkinlik süresince bilgilendirici videolar ve bilim şovları ile çocuklara bilimi sevdirmeyi amaçlıyoruz.”

Erbay, “Her gün düzenlenen 3 boyutlu dijital kitap etkinliği ile çocukların eğlenceli bir şekilde öğrenmelerini sağlamaya çalışıyoruz.” diyerek, etkinliklerin just eğlenceden ibaret olmadığını vurguladı.

Etkinlik sonunda, katılımcı çocuklara küçük hediyeler olarak kitaplar dağıtılıyor. Bu sayede, hem eğlenip hem de bilime yönlendirilen çocuklar, unutulmaz bir deneyim yaşıyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği...

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği minik ziyaretçileri ağırlıyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği...

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği minik ziyaretçileri ağırlıyor.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

TCMB'den Faiz Kararı: 32 Gün Sonra 37.241 TL Gelir!

İzmir'de Feribot Ücretlerine Şok Zam! Araç Sahipleri 200 TL Ödeyecek

Emekli ve Memura Zam, Promosyon Artışı Kapıda

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeni Nesil Kargo İHA ZD360: Güç ve Kapasite Artışı
2
ASELSAN 50. Yıl Çocuk Şenliği, Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Teknolojiyle Buluşuyor
3
Emekli ve Memura Zam, Promosyon Artışı Kapıda
4
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Samsun Kültür Yolu Festivali'nde
5
Van'da Lösemi Tedavisi Gören Çocuklar İçin Gökyüzüne Balonlar Bırakıldı
6
Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Miniklere Özel Etkinlikler
7
Burdur'daki Yangın: 2 Ev ve 1 Metruk Bina Küle Döndü

Emekli ve Memura Zam, Promosyon Artışı Kapıda

TCMB'den Faiz Kararı: 32 Gün Sonra 37.241 TL Gelir!

Kredi Kartı Taksit Sayısı Artıyor: 6 Ay Olacak!

İzmir'de Feribot Ücretlerine Şok Zam! Araç Sahipleri 200 TL Ödeyecek

10.000 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı! TOKİ'den Büyük Kampanya

Fethiye'de Atık Yağınızı Getirin, 250 TL Hediye Çeki Kazanın!

İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'da Devlet Desteği: 40.000 TL Tek Seferde Verilecek

Şanlıurfa'da Bedava Dağıtım Başladı! Evlere kadar ulaşıyor

Ziraat Bankası'ndan HGS Etiketi alana %50 İade Müjdesi

Erzurum'da Halk Pazarı İle Fiyatlar Çakıldı!

Yüzyılın Şoku: Akaryakıta Dev Zam Geliyor

Türkiye Genelinde Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti!