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ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Yılın Kareleri oylamasında yer aldı.

Yayın Tarihi: 03.01.2025 15:07
Güncelleme Tarihi: 03.01.2025 15:09
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasına Katıldı

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Anadolu Ajansı'nın her yıl düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak etkinliğe destek verdi. Oylama, fotoğraf sanatına ve haberciliğin önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleştiriliyor.

Akyol, bu yılki oylamada yer almakla birlikte, Anadolu Ajansı'nın sağladığı görsel içeriklerin, toplumda farkındalık oluşturma açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. ASELSAN, teknolojik yenilikleriyle ön plana çıkarken, güçlü bir vizyonla sosyal sorumluluk projelerine de katkıda bulunmaya devam ediyor.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait...

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait...

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

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