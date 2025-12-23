Macron Abu Dabi'de Fransız askerlerle spor yaptı

Görüntüler tartışma yarattı; ziyaretin ayrıntıları paylaşıldı

Emmanuel Macron, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde konuşlu Fransız askerlerle bir araya gelerek spor yaptı. Macron, 21-22 Aralık tarihlerindeki ziyarete ilişkin yeni görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Video kayıtlarında Macron'un, fitness içerik üreticisi Tibo InShape (Thibaud Delapart) ile birlikte antrenman yaptığı, askerlerin de katıldığı aktiviteler yer aldı. Paylaşılan görüntüler, sosyal medyada 'Yapay zeka mı?' sorusunu ve 'propaganda' eleştirilerini gündeme getirdi.

Görüntülerde birçok egzersiz hareketinin yapıldığı, Tibo InShape'ın antrenman boyunca esprili bir tempo tutturduğu görüldü. Videoda, antrenörün katılımcılara yönelik 'Hadi, sızlanmak yok' uyarısı da duyuluyor.

Ayrıca kayıtlar, askerlerin Cumhurbaşkanı Macron ile hatıra fotoğrafı çektirdiği, alkışlarla destek verdiği ve 48'inci yaşı dolayısıyla kendisine pasta ikram edildiği anları içeriyor.

Ziyaret kapsamında Macron, Abu Dabi'de konuşlu yaklaşık 900 Fransız askerle Noel yemeğinde bir araya geldi. Fransız basınında yer alan haberlere göre Elysee Sarayı mutfağından giden şeflerin hazırladığı özel Noel menüsü askerlere sunuldu. Macron'un askerlerle aynı sofrayı paylaşarak yıl sonu görevlerindeki birliklere moral ve dayanışma mesajı verdiği kaydedildi.

