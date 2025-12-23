DOLAR
42,81 -0,01%
EURO
50,64 0%
ALTIN
6.183,36 -0,04%
BITCOIN
3.761.139,19 0,1%

Macron Abu Dabi'de Fransız askerlerle spor yaptı

Emmanuel Macron, 21-22 Aralık ziyaretinde Abu Dabi'de konuşlu Fransız askerlerle spor yaptı; görüntüler 'Yapay zeka mı?' ve 'propaganda' tartışması başlattı.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 22:57
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 22:57
Macron Abu Dabi'de Fransız askerlerle spor yaptı

Macron Abu Dabi'de Fransız askerlerle spor yaptı

Görüntüler tartışma yarattı; ziyaretin ayrıntıları paylaşıldı

Emmanuel Macron, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde konuşlu Fransız askerlerle bir araya gelerek spor yaptı. Macron, 21-22 Aralık tarihlerindeki ziyarete ilişkin yeni görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Video kayıtlarında Macron'un, fitness içerik üreticisi Tibo InShape (Thibaud Delapart) ile birlikte antrenman yaptığı, askerlerin de katıldığı aktiviteler yer aldı. Paylaşılan görüntüler, sosyal medyada 'Yapay zeka mı?' sorusunu ve 'propaganda' eleştirilerini gündeme getirdi.

Görüntülerde birçok egzersiz hareketinin yapıldığı, Tibo InShape'ın antrenman boyunca esprili bir tempo tutturduğu görüldü. Videoda, antrenörün katılımcılara yönelik 'Hadi, sızlanmak yok' uyarısı da duyuluyor.

Ayrıca kayıtlar, askerlerin Cumhurbaşkanı Macron ile hatıra fotoğrafı çektirdiği, alkışlarla destek verdiği ve 48'inci yaşı dolayısıyla kendisine pasta ikram edildiği anları içeriyor.

Ziyaret kapsamında Macron, Abu Dabi'de konuşlu yaklaşık 900 Fransız askerle Noel yemeğinde bir araya geldi. Fransız basınında yer alan haberlere göre Elysee Sarayı mutfağından giden şeflerin hazırladığı özel Noel menüsü askerlere sunuldu. Macron'un askerlerle aynı sofrayı paylaşarak yıl sonu görevlerindeki birliklere moral ve dayanışma mesajı verdiği kaydedildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Abu Dabi kentinde...

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Abu Dabi kentinde konuşlu Fransız askerleri ile spor yaptı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları
2
Turistik Doğu Ekspresi Kars’ta Coşkuyla Karşılandı — Masalsı Yolculuğun Son Durağı
3
Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika
4
Macron Abu Dabi'de Fransız askerlerle spor yaptı
5
ULUSKON Ankara’da: Malatya İçin Savunma Sanayii İş Birliği Atağı
6
Bakan Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad’ı Ankara’da Kabul Etti
7
İzmir'de kapalı yöntemle stentli yapay damarla Tip III aort diseksiyonu tedavisi

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart