DOLAR
42,82 -0,02%
EURO
50,66 -0,62%
ALTIN
6.181,78 -1,28%
BITCOIN
3.759.877,84 0,65%

Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı Taşıyan Uçakla İrtibat Kesildi

Ankara Esenboğa'dan havalanan 9H-DFJ kuyruk numaralı Falcon 50 ile Haymana civarında irtibat kesildi; İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya arama-kurtarma başlatıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 23.12.2025 22:48
Güncelleme Tarihi: 23.12.2025 22:48
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı Taşıyan Uçakla İrtibat Kesildi

Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı Taşıyan Uçakla İrtibat Kesildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan ve içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı'nın bulunduğu özel jet ile irtibatın koptuğunu açıkladı. Olay, başkent yakınlarındaki Haymana semalarında yaşandı.

Olayın Detayları

Esenboğa'dan Trablus'a (Tripoli) gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jeti, saat 20.10 civarında pistten teker kesti. Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre, uçakla saat 20.52 itibarıyla tüm iletişim kesildi. Uçaktan alınan son veride bölgede acil iniş bildirimi yer alıyordu.

Uçakta Kim Vardı?

Bakan Yerlikaya, uçakta toplam 5 kişinin bulunduğunu doğruladı. Bu isimler arasında en dikkat çekeni Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad oldu.

Arama Kurtarma ve Resmi Çalışmalar

İçişleri Bakanlığı ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi, kriz masası oluşturuldu ve kapsamlı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Henüz resmi makamlarca uçaktaki can kaybına ilişkin bir doğrulama yapılmadı.

Yerel Gözlemler ve Uçak Tescili

Bölge halkı Haymana kırsalında şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Uçağın düştüğüne dair kesin bir enkaz görüntüsü paylaşılmadı. 9H-DFJ kuyruk numaralı Falcon 50 tipi jetin Malta tescilli olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili resmi açıklamalar ve arama-kurtarma operasyonunun sonuçları geldikçe kamuoyuna bilgi verileceği belirtildi.

Yazar
EDİTÖR

Emine Durgun

İLGİLİ HABERLER

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması
2
Ankara'da Görkemli Aşiret Düğünü: Kilolarca Altın, Binlerce Konuk
3
Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı Taşıyan Uçakla İrtibat Kesildi
4
Özhan Market 2026'ya Hazır: Bursa'da Yılbaşı Paketleri ve İndirimler
5
Bakan Güler, Libya Genelkurmay Başkanı Al-Haddad’ı Ankara’da Kabul Etti
6
2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart
7
Leyla Mizrahi Eşi Kim? 32 Yaşında Vefatının Ardından Merak Edilenler

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

Noter Ücretlerinde Köklü Değişim: 1 Ocak 2026'da Nispi Harça Geçiş

11. Yargı Paketi: Genel Af Yok — Hangi Suçlar Kapsama Alınıyor?

MSB 1.113 Sürekli İşçi Alımı Başvuruları Başladı — KPSS, Yaş ve Kontenjanlar

2026 Yeni Asgari Ücret: Net 28.075 TL, Brüt 33.030 TL Açıklandı

TOKİ İstanbul'da 15 Bin Kiralık Sosyal Konut: Kiralar Yarıya İniyor

İmalata 3.500 TL Destek: İşverene Aylık Nakit Teşviki Başlıyor

James Cameron Son Noktayı Koydu: Avatar 4 Vizyon Tarihi 21 Aralık 2029

2026 Ramazan Takvimi Belli Oldu: İlk Oruç 19 Şubat, Bayram 20-22 Mart

ÖTV'siz Yerli Otomobil Geliyor: 25 Yaş Üstü Hurda Teşviki ve 3 Çocuk ÖTV Muafiyeti

Cemal Özgörkey: Özgörkey Holding Başkanı ve Galatasaray'ın Eski Yöneticisi