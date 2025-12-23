Ankara'da Libya Genelkurmay Başkanı'nı Taşıyan Uçakla İrtibat Kesildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan ve içerisinde Libya Genelkurmay Başkanı'nın bulunduğu özel jet ile irtibatın koptuğunu açıkladı. Olay, başkent yakınlarındaki Haymana semalarında yaşandı.

Olayın Detayları

Esenboğa'dan Trablus'a (Tripoli) gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jeti, saat 20.10 civarında pistten teker kesti. Bakan Yerlikaya'nın verdiği bilgiye göre, uçakla saat 20.52 itibarıyla tüm iletişim kesildi. Uçaktan alınan son veride bölgede acil iniş bildirimi yer alıyordu.

Uçakta Kim Vardı?

Bakan Yerlikaya, uçakta toplam 5 kişinin bulunduğunu doğruladı. Bu isimler arasında en dikkat çekeni Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad oldu.

Arama Kurtarma ve Resmi Çalışmalar

İçişleri Bakanlığı ve AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi, kriz masası oluşturuldu ve kapsamlı arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı. Henüz resmi makamlarca uçaktaki can kaybına ilişkin bir doğrulama yapılmadı.

Yerel Gözlemler ve Uçak Tescili

Bölge halkı Haymana kırsalında şiddetli bir patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Uçağın düştüğüne dair kesin bir enkaz görüntüsü paylaşılmadı. 9H-DFJ kuyruk numaralı Falcon 50 tipi jetin Malta tescilli olduğu kaydedildi.

Olayla ilgili resmi açıklamalar ve arama-kurtarma operasyonunun sonuçları geldikçe kamuoyuna bilgi verileceği belirtildi.