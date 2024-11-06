Asgari Ücret Talebi 30 Bin Lira

CHP'li Ali Mahir Başarır, Asgari Ücretin Artırılması Gerektiğini Vurguladı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, asgari ücretin en az 30 bin lira olması gerektiğini açıkladı. Başarır, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirdiği basın toplantısında, ülkenin bütçe sürecine değindi. Bu süreçte, çeşitli kurumların bütçe harcamalarını daha net bir şekilde gördüklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Bütçesi Eleştirildi

Başarır, Cumhurbaşkanlığının 2023 yılı bütçe raporunu eleştirerek, 4,5 milyar liralık motorlu hava taşıtları harcamasının detaylarının açıklanmasını talep etti.

Sağlık Bakanı'na Eleştiriler

Yenidoğan çetesi soruşturması hakkında Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'na yönelttiği eleştirilerde, "Sağlık Bakanı, soruşturmanın çok daha önce yapıldığını söylüyor. O zaman il sağlık müdürüydü ama hiçbir şey yapılmadı. O hastanedeki doktorlar görevlerine devam ederken çocuklar hayatını kaybetmeye devam ediyor," dedi.

Enflasyon ve Asgari Ücret

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklamalarına da değinen Başarır, "Yine kelimesi önemli. Bu, işçinin bugüne kadar enflasyona ezildiğini kabul eden bir bakan var demektir," ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı'na Tepki

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın öğrenci yurtlarıyla ilgili olumlu açıklamalarını da eleştiren Başarır, asansörde yaşanan trajik olayları hatırlattı.

Adalet Bakanı'na Yönelik Eleştiriler

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hakkında Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili yapılan açıklamaları eleştiren Başarır, "19 gün boyunca bu kızı bulamadık. Adalet Bakanı, soruşturmanın iyi gittiğini beyan ediyor ancak olayın içeriği değişmedi," dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı'nın Performansı

Başarır, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e yönelik eleştirilerini de dile getirerek, enflasyon oranlarının artmasına dikkat çekti. Şimşek'in göreve geldiğinde enflasyon oranının yüzde 38 civarlarında olduğunu, şu an ise yüzde 75'lere yükseldiğini belirtti. Başarır, "Enflasyon düşecek mi? Hayır, bununla ilgili olumlu bir veri yok. Ancak, 2025 yılında birçok ürüne zam geleceğini biliyoruz. Ülkede emekliye ve asgari ücretliye umut yok. %20-25 oranında bir zam yapmayı düşünüyorsunuz. Peki, bu insanlar nasıl geçinecek? Asgari ücret en az 30 bin lira olmalı," dedi.